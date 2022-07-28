Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью