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Вольфсберг
Аустрия К
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
24 февраля 2021, 21:54
0
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
24 февраля 2021, 21:13
2
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
0
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
24 февраля 2021, 21:54
0
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
24 февраля 2021, 21:13
2
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
18 февраля 2021, 22:54
2
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
20 мая, 13:27
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
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Последние матчи
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Вольфсберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
1 : 3
29.09.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Штурм
0 : 3
22.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсберг
1 : 1
14.09.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
1 : 5
01.09.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия К
2 : 2
21.09.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Тироль
0 : 1
24.08.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия К
0 : 2
17.08.2024
Штурм

Вольфсберг - Аустрия К: обзор матча 03 августа 2024

Вольфсберг
03.08.2024, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
4 : 1
Матч завершен
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Аустрия К
11' Т. Балло (П)
21' С. Пизингер
23' Д. Зукич
78' Д. Баумгартнер
82' Л. Дель
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вольфсберг - Аустрия К
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Давид Тошевски
Замена
Эрвин Омич ️️️️➡️️ Адис Ясич
85'
Замена
Сандро Алтунашвили ️️️️➡️️ Симон Пизингер
85'
82'
ГОЛ! 4:1! Лауренц Дель
ГОЛ! 4:0! Доминик Баумгартнер
Пас отдал Адис Ясич
78'
75'
Замена
Лауренц Дель ️️️️➡️️ Николас Биндер
Желтая карточка
Адис Ясич
73'
68'
Желтая карточка
Jannik Thomas Robatsch
67'
Замена
Симон Штрауди ️️️️➡️️ Соломон Бонна
67'
Замена
Кристофер Верницниг ️️️️➡️️ Кристофер Цветко
Замена
Давид Атанга ️️️️➡️️ Angelo Gattermayer
61'
Замена
Erik Kojzek ️️️️➡️️ Томас Забитцер
61'
46'
Замена
Давид Тошевски ️️️️➡️️ Philipp Wydra
25'
Замена
Jannik Thomas Robatsch ️️️️➡️️ Космас Гезос
ГОЛ! 3:0! Деян Зукич
Пас отдал Тьерно Балло
23'
ГОЛ! 2:0! Симон Пизингер
Пас отдал Деян Зукич
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Тьерно Балло
11'
Желтая карточка
Джонатан Шерцер
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
22
Доминик Баумгартнер
(К) ЦЗ
2
Boris Matic
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
11
Тьерно Балло
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
20
Деян Зукич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
27
Jonas Kühn
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К) ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
19
Niklas Szerencsi
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
6
Тобиас Кох
ОП
14
Кристофер Цветко
ЦП
95
Philipp Wydra
ЦП
9
Николас Биндер
ЦФ
77
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Вольфсберг
12
Николас Польстер
ВР
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
44
Эрвин Омич
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
47
Erik Kojzek
ЦФ
Аустрия К
30
Simon Emil Spari
ВР
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
17
Симон Штрауди
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
29
Лауренц Дель
АП
10
Давид Тошевски
ЦФ
3-2-1-1-4
2
3
Шерцер
37
Виммер
22
Баумгартнер
97
Ясич
8
Пизингер
11
Балло
1
20
Зукич
10
Забитцер
7
3-3-2-2
1
31
Марер
8
Гезос
19
2
Бонна
6
Кох
27
14
Цветко
95
77
9
Биндер
97
Ясич
44
Омич
44
Омич
97
Ясич
7
17
Атанга
17
Атанга
7
8
Пизингер
19
Алтунашвили
19
Алтунашвили
8
Пизингер
10
Забитцер
47
47
10
Забитцер
8
Гезос
34
34
8
Гезос
2
Бонна
17
Штрауди
17
Штрауди
2
Бонна
14
Цветко
24
Верницниг
24
Верницниг
14
Цветко
9
Биндер
29
Дель
29
Дель
9
Биндер
95
10
Тошевски
10
Тошевски
95
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия К
12
Николас Польстер
ВР
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
30
Simon Emil Spari
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
12
Николас Польстер
ВР
5
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
Остались в запасе
30
Simon Emil Spari
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия К
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
16
10
Офсайды
0
1
Количество передач
384
469
Сейвы
2
4
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Christian-Petru Ciochirca, Austria
Стадион:
Lavanttal-Arena, Wolfsberg
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
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