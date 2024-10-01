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Грацер
Зальцбург
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
Лига чемпионов. «Брест» разгромил «Зальцбург» (4:0), «Штутгарт» не смог обыграть «Спарту» (1:1)
1 октября, 21:50
0
«Зальцбург» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 18:35
0
«Зальцбург» – «Брест»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024 года
30 сентября, 11:20
0
Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью с «Болоньей» (0:0), «Спарта» разгромила «Зальцбург» (3:0)
18 сентября, 21:46
0
«Спарта» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
Все
Грацер
Зальцбург
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Грацер
0 : 1
29.09.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
4 : 2
21.09.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Грацер
1 : 1
15.09.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Хартберг
1 : 1
31.08.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсберг
4 : 2
25.08.2024
Грацер
Лига чемпионов, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
01.10.2024
Брест
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Зальцбург
2 : 0
28.09.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
22.09.2024
Зальцбург
Лига чемпионов, 1 тур
Спарта
3 : 0
18.09.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Рапид
3 : 2
01.09.2024
Зальцбург

Грацер - Зальцбург: обзор матча 02 августа 2024

Грацер
02.08.2024, пятница, 21:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
2 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Зальцбург
10' M. Lang
18' Р. Вучич
4' B. Rosenberger (АГ)
6' Д. Нене
45+1' К. Конате (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Грацер - Зальцбург
Матч завершен
Желтая карточка
Atsushi Zaizen
90' +2
86'
Желтая карточка
Люка Гурна
85'
Замена
Мусса Йео ️️️️➡️️ Адам Дагхим
Замена
Atsushi Zaizen ️️️️➡️️ Marco Perchtold
84'
79'
Замена
Люка Гурна ️️️️➡️️ Мауриц Кьергор
79'
Замена
Камиль Пиатковски ️️️️➡️️ Хендри Бланк
Желтая карточка
Jacob Italiano
78'
Замена
Майкл Чеукуа ️️️️➡️️ Ромео Вучич
74'
Замена
Marco Gantschnig ️️️️➡️️ Петар Филипович
74'
Замена
Jacob Italiano ️️️️➡️️ Benjamin Rosenberger
66'
Замена
Dennis Dressel ️️️️➡️️ Christian Lichtenberger
66'
66'
Замена
Мадс Бидструп ️️️️➡️️ Николас Капалдо
66'
Замена
Петар Ратков ️️️️➡️️ Доржель Нене
45' +1
ГОЛ с пенальти! 2:3! Карим Конате
ГОЛ! 2:2! Ромео Вучич
Пас отдал Christian Lichtenberger
18'
ГОЛ! 1:2! Michael Lang
Пас отдал Ромео Вучич
10'
6'
ГОЛ! 0:2! Доржель Нене
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1! Benjamin Rosenberger
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грацер
1
Jakob Meierhofer
ВР
30
Милош Йовичич
ЦЗ
21
Michael Lang
ЦЗ
27
Benjamin Rosenberger
ЦЗ
15
Lukas Graf
ЦЗ
10
Christian Lichtenberger
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
7
Murat Satin
ЦФ
13
Marco Perchtold
(К) ЦФ
12
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Гернот Месснер
Зальцбург
1
Янис Бласвих
(К) ВР
70
Амар Дедич
ЛЗ
3
Алекса Терзич
ЛЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
7
Николас Капалдо
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
28
Адам Дагхим
ЛВ
45
Доржель Нене
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Грацер
33
Juri Kirchmayr
ВР
19
Marco Gantschnig
ЦЗ
24
Dennis Dressel
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
99
Майкл Чеукуа
ПВ
18
Atsushi Zaizen
ЦФ
14
Jacob Italiano
ЦФ
Зальцбург
31
Йонас Крамри
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
27
Люка Гурна
ОП
18
Мадс Бидструп
ЦП
49
Мусса Йео
ЦП
21
Петар Ратков
ЦФ
4-2-1-3
1
30
Йовичич
27
15
21
10
5
Филипович
28
Фризер
12
Вучич
13
7
4-1-1-2-2
1
Бласвих
70
Дедич
4
Бланк
6
Байду
3
Терзич
15
Дьямбу
7
Капалдо
14
Кьергор
28
Дагхим
19
Конате
45
Нене
5
Филипович
19
19
5
Филипович
10
24
24
10
12
Вучич
99
Чеукуа
99
Чеукуа
12
Вучич
13
18
18
13
27
14
14
27
4
Бланк
91
Пиатковски
91
Пиатковски
4
Бланк
14
Кьергор
27
Гурна
27
Гурна
14
Кьергор
7
Капалдо
18
Бидструп
18
Бидструп
7
Капалдо
28
Дагхим
49
Йео
49
Йео
28
Дагхим
45
Нене
21
Ратков
21
Ратков
45
Нене
Остались в запасе
Грацер
Зальцбург
33
Juri Kirchmayr
ВР
11
Тио Ципот
ПП
Главный тренер
Гернот Месснер
31
Йонас Крамри
ВР
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Остались в запасе
33
Juri Kirchmayr
ВР
11
Тио Ципот
ПП
Остались в запасе
31
Йонас Крамри
ВР
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Главный тренер
Гернот Месснер
Главный тренер
Пеп Лейндерс
Статистика матча Грацер - Зальцбург
2
1
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
7
Офсайды
1
1
Количество передач
271
673
Сейвы
3
3
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
18
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Юлиан Вайнбергер (Вена)
Стадион:
Меркур Арена
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
- : -
05.10.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
- : -
05.10.2024
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
- : -
05.10.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
06.10.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
- : -
06.10.2024
Рапид
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