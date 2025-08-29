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Эшторил
Спортинг
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
Португальский клуб заинтересовался российским защитником из Первой лиги
10 июня, 08:54
1
Попугай прервал матч в Португалии: поймать его оказалось не так просто
7 апреля 2023, 14:32
2
«Вулверхэмптон» подписал вингера Шикинью. Он стал 11-м португальцем в команде
17 января 2022, 23:35
0
Примейра. «Порту» победил «Эшторил», уступая 0:2. Решающий гол на 90-й минуте забил сын главного тренера Консейсау
8 января 2022, 23:14
0
«Шахтер» подписал 18-летнего бразильца из «Эшторила»
24 декабря 2018, 09:39
3
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
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Все
Эшторил
Спортинг
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 4 тур
Боавишта
0 : 0
31.08.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 3 тур
Эшторил
0 : 0
25.08.2024
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту

Эшторил - Спортинг: обзор матча 27 сентября 2024

Эшторил
27.09.2024, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 7 тур
0 : 3
Матч завершен
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Спортинг
24' Д. Катамо
31' Х. Морита
90+1' Д. Браганца
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эшторил - Спортинг
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 0:3! Даниэль Браганца
Пас отдал Тринкау
Желтая карточка
Педру Альвару
84'
Замена
Гонсалу Кошта ️️️️➡️️ Педру Амарал
83'
83'
Замена
Эдуарду Куарежма ️️️️➡️️ Зено Дебаст
75'
Замена
Джовани Кенда ️️️️➡️️ Виктор Дьекереш
Замена
Isra Sala ️️️️➡️️ Янис Беграуи
71'
59'
Замена
Даниэль Браганца ️️️️➡️️ Матеус Рейс
59'
Замена
Гонсалу Инасиу ️️️️➡️️ Максимилиано Араухо
59'
Замена
Конрад Хардер ️️️️➡️️ Мортен Юльманн
Желтая карточка
Fabrício Andrade
50'
Замена
Джордан Холсгров ️️️️➡️️ Алехандро Орельяна
46'
31'
ГОЛ! 0:2! Хидемаса Морита
Пас отдал Тринкау
24'
ГОЛ! 0:1! Джени Катамо
Пас отдал Матеус Рейс
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эшторил
27
Жоэль
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
23
Педру Альвару
(К) ЦЗ
20
Wagner Pina
ЦЗ
7
Винисиус Заносело
ЦП
8
Michel Costa
ЦП
6
Алехандро Орельяна
ЦП
9
Алехандро Маркес
ЦФ
17
Fabrício Andrade
ЦФ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
21
Джени Катамо
ЛВ
17
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Эшторил
1
Кевин Чаморро
ВР
18
Гонсалу Кошта
ЛАЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
22
Pedro Carvalho
ЦЗ
10
Джордан Холсгров
ЦП
26
Manga Foe Ondoa
ЦП
19
André Lacximicant
ЦФ
92
Isra Sala
ЦФ
Спортинг
13
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
57
Джовани Кенда
ПВ
19
Конрад Хардер
ЦФ
4-3-3
27
Жоэль
24
Амарал
23
Альвару
20
44
Бома
7
Заносело
8
6
Орельяна
14
Беграуи
17
9
Маркес
3-2-2-3
1
Исраэль
26
Дьоманде
6
Дебаст
2
Рейс
42
Юльманн
5
Морита
20
Араухо
21
Катамо
9
Дьекереш
11
Сантуш
17
Тринкау
24
Амарал
18
Кошта
18
Кошта
24
Амарал
6
Орельяна
10
Холсгров
10
Холсгров
6
Орельяна
14
Беграуи
92
92
14
Беграуи
20
Араухо
25
Инасиу
25
Инасиу
20
Араухо
2
Рейс
23
Браганца
23
Браганца
2
Рейс
6
Дебаст
72
Куарежма
72
Куарежма
6
Дебаст
9
Дьекереш
57
Кенда
57
Кенда
9
Дьекереш
42
Юльманн
19
Хардер
19
Хардер
42
Юльманн
Остались в запасе
Эшторил
Спортинг
1
Кевин Чаморро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
22
Pedro Carvalho
ЦЗ
26
Manga Foe Ondoa
ЦП
19
André Lacximicant
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
13
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Кевин Чаморро
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Ismael Sierra Arnal
ЦЗ
22
Pedro Carvalho
ЦЗ
26
Manga Foe Ondoa
ЦП
19
André Lacximicant
ЦФ
Остались в запасе
13
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Эшторил - Спортинг
2
Всего ударов по воротам
5
23
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
30
70
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
14
Нарушения
13
8
Офсайды
2
1
Количество передач
283
658
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
2
17
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.1
1.75
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joao Antonio Ferreira Goncalves, Portugal
Стадион:
Estadio Antonio Coimbra da Mota, Estoril
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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