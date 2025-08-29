Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Спортинг
АВС
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Зе Луиш нашел новую команду в Португалии
14 сентября, 11:11
1
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
Зе Луиш нашел новую команду в Португалии
14 сентября, 11:11
1
39-летний вратарь сборной Мексики Очоа нашел новый клуб в Европе
3 сентября, 09:13
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спортинг
АВС
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
2 : 1
31.08.2024
АВС
Португалия. Примейра, 3 тур
АВС
1 : 0
25.08.2024
Витория Гимараеш

Спортинг - АВС: обзор матча 22 сентября 2024

Спортинг
22.09.2024, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 6 тур
3 : 0
Матч завершен
АВС
15' К. Хардер
45+4' В. Дьекереш
71' В. Дьекереш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - АВС
Матч завершен
83'
Замена
Георгий Абурджания ️️️️➡️️ Густаво Ассунсао
Замена
Иван Фреснеда ️️️️➡️️ Матеус Рейс
75'
Замена
Рикардо Эсгайо ️️️️➡️️ Тринкау
75'
ГОЛ! 3:0! Виктор Дьекереш
Пас отдал Тринкау
71'
Замена
Хидемаса Морита ️️️️➡️️ Даниэль Браганца
70'
Замена
Джени Катамо ️️️️➡️️ Джовани Кенда
70'
65'
Желтая карточка
Густаво Ассунсао
64'
Замена
Samuel Granada ️️️️➡️️ Джон Меркадо
63'
Замена
Luís Silva ️️️️➡️️ Лукас Пиазон
Замена
Максимилиано Араухо ️️️️➡️️ Конрад Хардер
59'
51'
Желтая карточка
Cristian Castro
46'
Замена
Vasco Lopes ️️️️➡️️ Бабатунде Акинсола
ГОЛ! 2:0! Виктор Дьекереш
Пас отдал Конрад Хардер
45' +4
39'
Желтая карточка
Baptiste Roux
ГОЛ! 1:0! Конрад Хардер
Пас отдал Мортен Юльманн
15'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
57
Джовани Кенда
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
19
Конрад Хардер
ЦФ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
АВС
13
Гильермо Очоа
(К) ВР
24
Кики
ЛЗ
6
Baptiste Roux
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
15
Хауме Грау
ЦП
9
Иссиака Камате
ЦП
14
Лукас Пиазон
АП
11
Бабатунде Акинсола
ЛВ
17
Джон Меркадо
ПВ
42
Cristian Castro
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
54
Bruno Ramos
ЦЗ
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
52
João Simões
ЦП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
21
Джени Катамо
ЛВ
АВС
3
Рафаэль Родригеш
ЛЗ
5
Jorge Teixeira
ЦЗ
22
Léo Alaba
ЦЗ
7
Luís Silva
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
93
Simao Bertelli
ЦФ
10
Vasco Lopes
ЦФ
70
Samuel Granada
ЦФ
4-1-1-4
1
Исраэль
2
Рейс
23
Браганца
6
Дебаст
26
Дьоманде
42
Юльманн
57
Кенда
11
Сантуш
17
Тринкау
9
Дьекереш
19
Хардер
3-1-2-3-1
13
Очоа
2
Фонсека
6
24
Кики
12
Ассунсао
15
Грау
9
Камате
17
Меркадо
14
Пиазон
11
Акинсола
42
17
Тринкау
47
Эсгайо
47
Эсгайо
17
Тринкау
2
Рейс
22
Фреснеда
22
Фреснеда
2
Рейс
23
Браганца
5
Морита
5
Морита
23
Браганца
19
Хардер
20
Араухо
20
Араухо
19
Хардер
57
Кенда
21
Катамо
21
Катамо
57
Кенда
14
Пиазон
7
7
14
Пиазон
12
Ассунсао
8
Абурджания
8
Абурджания
12
Ассунсао
11
Акинсола
10
10
11
Акинсола
17
Меркадо
70
70
17
Меркадо
Остались в запасе
Спортинг
АВС
41
Диего Каллаи
ВР
54
Bruno Ramos
ЦЗ
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
52
João Simões
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
3
Рафаэль Родригеш
ЛЗ
5
Jorge Teixeira
ЦЗ
22
Léo Alaba
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
93
Simao Bertelli
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
54
Bruno Ramos
ЦЗ
66
Miguel Monteiro Alves
ЦЗ
52
João Simões
ЦП
Остались в запасе
3
Рафаэль Родригеш
ЛЗ
5
Jorge Teixeira
ЦЗ
22
Léo Alaba
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
93
Simao Bertelli
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Витор Кампелуш
Статистика матча Спортинг - АВС
3
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
12
Офсайды
1
1
Количество передач
645
366
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
21
1
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.09
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ricardo Baixinho, Portugal
Стадион:
Жозе Алваладе
Посещаемость:
43030
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+