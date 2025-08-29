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Спортинг
Порту
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
25 сентября, 23:56
1
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
25 сентября, 21:09
1
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 18:35
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 09:51
0
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Последние матчи
Все
Спортинг
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Порту
4 : 0
29.09.2024
Арука
Лига Европы, 1 тур
Буде-Глимт
3 : 2
25.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
21.09.2024
Порту
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту

Спортинг - Порту: обзор матча 31 августа 2024

Спортинг
31.08.2024, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Порту
72' В. Дьекереш (П)
90+3' Д. Катамо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Порту
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Джени Катамо
Пас отдал Педру Гонсалвеш
90' +3
90' +2
Желтая карточка
Стефен Эустакиу
Замена
Нуну Сантуш ️️️️➡️️ Тринкау
90'
Замена
Даниэль Браганца ️️️️➡️️ Мортен Юльманн
86'
84'
Замена
Фран Наварро ️️️️➡️️ Алан Варела
Замена
Матеус Рейс ️️️️➡️️ Джовани Кенда
79'
Замена
Зено Дебаст ️️️️➡️️ Эдуарду Куарежма
79'
74'
Замена
Жоау Мариу ️️️️➡️️ Martim Fernandes
73'
Замена
Гонсалу Борхес ️️️️➡️️ Иван Хайме
73'
Замена
Саму Омородион ️️️️➡️️ Дэнни Намасо
ГОЛ с пенальти! 1:0! Виктор Дьекереш
72'
72'
Замена
Стефен Эустакиу ️️️️➡️️ Vasco Sousa
70'
Желтая карточка
Дэнни Намасо
69'
Желтая карточка
Отавио
54'
Желтая карточка
Нико Гонсалес
29'
Желтая карточка
Алан Варела
Желтая карточка
Джени Катамо
28'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Владан Ковачевич
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
21
Джени Катамо
ЛВ
57
Джовани Кенда
ПВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
99
Диогу Кошта
(К) ВР
4
Отавио
ЦЗ
97
Зе Педру
ЦЗ
52
Martim Fernandes
ЦЗ
22
Алан Варела
ОП
16
Нико Гонсалес
ЦП
15
Vasco Sousa
ЦП
13
Галено
ЛВ
17
Иван Хайме
ЛВ
11
Пепе
ЛВ
19
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Витор Бруну
Спортинг
41
Диего Каллаи
ВР
1
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
6
Стефен Эустакиу
ОП
70
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
21
Фран Наварро
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Ковачевич
72
Куарежма
25
Инасиу
26
Дьоманде
5
Морита
42
Юльманн
8
Гонсалвеш
21
Катамо
57
Кенда
17
Тринкау
9
Дьекереш
3-1-2-3-1
99
Кошта
4
Отавио
97
Зе Педру
52
22
Варела
16
Гонсалес
15
13
Галено
17
Хайме
11
Пепе
19
Намасо
57
Кенда
2
Рейс
2
Рейс
57
Кенда
42
Юльманн
23
Браганца
23
Браганца
42
Юльманн
72
Куарежма
6
Дебаст
6
Дебаст
72
Куарежма
17
Тринкау
11
Сантуш
11
Сантуш
17
Тринкау
52
23
Мариу
23
Мариу
52
15
6
Эустакиу
6
Эустакиу
15
17
Хайме
70
Борхес
70
Борхес
17
Хайме
19
Намасо
9
Омородион
9
Омородион
19
Намасо
22
Варела
21
Наварро
21
Наварро
22
Варела
Остались в запасе
Спортинг
Порту
41
Диего Каллаи
ВР
1
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Витор Бруну
Остались в запасе
41
Диего Каллаи
ВР
1
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
10
Маркус Эдвардс
ПВ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
73
Gabriel Brás
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Витор Бруну
Статистика матча Спортинг - Порту
1
5
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
18
Офсайды
1
1
Количество передач
479
399
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
2.98
0.5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Жозе Алваладе
Португалия. Примейра
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Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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