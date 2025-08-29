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«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
Лига Европы. Победа «Буде-Глимт» Хайкина над «Порту», «МЮ» потерял очки, разгром киевского «Динамо»
«Барселона» нацелилась на вратаря с 75-миллионными отступными
«Буде-Глимт» – «Порту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
«Буде-Глимт» – «Порту»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024