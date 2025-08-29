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Фаренсе
Спортинг
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
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Последние матчи
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Фаренсе
Спортинг
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту

Фаренсе - Спортинг: обзор матча 23 августа 2024

Фаренсе
23.08.2024, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 5
Матч завершен
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Спортинг
27' В. Дьекереш
41' В. Дьекереш (П)
66' В. Дьекереш
69' Л. Африко (АГ)
81' М. Эдвардс
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фаренсе - Спортинг
Матч завершен
86'
Замена
Дарио Эссуго ️️️️➡️️ Педру Гонсалвеш
86'
Замена
Матеус Рейс ️️️️➡️️ Усман Дьоманде
Желтая карточка
Лукас Африко
83'
81'
ГОЛ! 0:5! Маркус Эдвардс
Замена
Филипе Соареш ️️️️➡️️ Geovanny Almeida
78'
72'
Замена
Маркус Эдвардс ️️️️➡️️ Даниэль Браганца
71'
Замена
Зено Дебаст ️️️️➡️️ Эдуарду Куарежма
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:4! Лукас Африко
66'
ГОЛ! 0:3! Виктор Дьекереш
Пас отдал Гонсалу Инасиу
63'
Замена
Нуну Сантуш ️️️️➡️️ Джовани Кенда
Замена
Дарио Поведа ️️️️➡️️ Tomane
59'
Замена
A. Millan ️️️️➡️️ M. Matias
59'
Желтая карточка
Марко Морено
51'
Желтая карточка
Tomane
50'
Замена
Rafael Barbosa ️️️️➡️️ Нето
46'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Виктор Дьекереш
27'
ГОЛ! 0:1! Виктор Дьекереш
Желтая карточка
Клаудио Фалькао
14'
10'
Желтая карточка
Даниэль Браганца
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фаренсе
3
Марко Морено
ЦЗ
70
Rivaldo
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
29
Клаудио Фалькао
ОП
6
Нето
ЦП
16
Geovanny Almeida
ЦП
33
Беллуми
ПВ
9
Tomane
ЦФ
33
Ricardo Velho
ЦФ
77
M. Matias
(К) ЦФ
12
Talys
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Спортинг
13
Владан Ковачевич
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
(К) ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
21
Джени Катамо
ЛВ
57
Джовани Кенда
ПВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Фаренсе
23
Лукас Каньисарес
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
28
Пастор
ПЗ
21
Филипе Соареш
АП
7
Elves Baldé
ЦФ
14
Дарио Поведа
ЦФ
19
A. Millan
ЦФ
8
Rafael Barbosa
ЦФ
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
29
Дарио Эссуго
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
3-1-2-1-4
3
Морено
70
44
Африко
29
Фалькао
6
Нето
16
33
Беллуми
9
12
77
33
4-1-1-2-2
13
Ковачевич
25
Инасиу
26
Дьоманде
23
Браганца
72
Куарежма
5
Морита
8
Гонсалвеш
57
Кенда
21
Катамо
17
Тринкау
9
Дьекереш
16
21
Соареш
21
Соареш
16
9
14
Поведа
14
Поведа
9
77
19
19
77
6
Нето
8
8
6
Нето
26
Дьоманде
2
Рейс
2
Рейс
26
Дьоманде
72
Куарежма
6
Дебаст
6
Дебаст
72
Куарежма
8
Гонсалвеш
29
Эссуго
29
Эссуго
8
Гонсалвеш
23
Браганца
10
Эдвардс
10
Эдвардс
23
Браганца
57
Кенда
11
Сантуш
11
Сантуш
57
Кенда
Остались в запасе
Фаренсе
Спортинг
23
Лукас Каньисарес
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
28
Пастор
ПЗ
7
Elves Baldé
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
1
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
23
Лукас Каньисарес
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
28
Пастор
ПЗ
7
Elves Baldé
ЦФ
Остались в запасе
1
Франко Исраэль
ВР
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Виейра
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Фаренсе - Спортинг
4
1
Всего ударов по воротам
6
28
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
32
68
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
5
Офсайды
1
2
Количество передач
255
552
Сейвы
5
1
Точность передач %
69
87
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
10
Удары из пределов штрафной
3
22
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.28
3.8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Тиагу Мартинш (Оэйраш)
Стадион:
Estadio de São Luís, Faro
Португалия. Примейра
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Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
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