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Насьональ
Спортинг
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
«Акрон» согласовал трансфер защитника из Португалии
11 июня, 15:31
3
Словенец Печник: «Много воспоминаний, связанных с Россией. Мы ведь еще и «Зенит» обыгрывали с «Насьоналем»
11 октября 2021, 17:40
6
Transfermarkt: «Ротор» арендовал нападающего сборной Грузии Арабидзе с правом выкупа
12 января 2021, 19:52
1
Президент «Насьоналя»: «Роналду очень счастлив в «Ювентусе». Думаю, он проведет там еще несколько лет»
14 апреля 2020, 22:59
0
Примейра. «Бенфика» забила десять голов «Насионалу»
10 февраля 2019, 23:00
2
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
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Насьональ
Спортинг
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 7 тур
Фамаликан
0 : 0
29.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
0 : 3
20.09.2024
Брага
Португалия. Примейра, 5 тур
Эшторил
1 : 0
15.09.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
1 : 0
25.08.2024
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту

Насьональ - Спортинг: обзор матча 17 августа 2024

Насьональ
17.08.2024, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 2 тур
1 : 6
Матч завершен
Спортинг
36' Н. Томас
16' П. Гонсалвеш
41' Тринкау
51' В. Дьекереш (П)
56' Тринкау
66' Д. Браганца
76' В. Дьекереш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Насьональ - Спортинг
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Гонсалу Инасиу
85'
Замена
Иван Фреснеда ️️️️➡️️ Усман Дьоманде
85'
Замена
Маркус Эдвардс ️️️️➡️️ Тринкау
78'
Замена
Дарио Эссуго ️️️️➡️️ Хидемаса Морита
78'
Замена
Матеус Рейс ️️️️➡️️ Джени Катамо
76'
ГОЛ! 1:6! Виктор Дьекереш
Пас отдал Зено Дебаст
69'
Замена
Зено Дебаст ️️️️➡️️ Эдуарду Куарежма
Замена
Isaac ️️️️➡️️ Адриан Буцке
67'
Замена
AndrÃ© Sousa ️️️️➡️️ Матеус Диас
67'
66'
ГОЛ! 1:5! Даниэль Браганца
Пас отдал Педру Гонсалвеш
56'
ГОЛ! 1:4! Тринкау
Пас отдал Джени Катамо
Замена
Ruben Macedo ️️️️➡️️ Найджел Томас
55'
Замена
Gabriel Santos ️️️️➡️️ Арвин Аппиа
53'
Замена
Мигель Баэса ️️️️➡️️ Бруну Кошта
53'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:3! Виктор Дьекереш
Желтая карточка
Ulisses
45' +1
41'
ГОЛ! 1:2! Тринкау
Пас отдал Педру Гонсалвеш
ГОЛ! 1:1! Найджел Томас
Пас отдал Матеус Диас
36'
16'
ГОЛ! 0:1! Педру Гонсалвеш
Пас отдал Даниэль Браганца
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
5
José Gomes
ЦЗ
22
Гарсия
ПЗ
88
Матеус Диас
ОП
8
Бруну Кошта
ЦП
11
Найджел Томас
ЛВ
70
Арвин Аппиа
ПВ
38
Zé Vitor
ЦФ
4
Ulisses
ЦФ
10
Luis Esteves
(К) ЦФ
37
Lucas FranÃ§a
ЦФ
9
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Спортинг
13
Владан Ковачевич
ВР
23
Даниэль Браганца
(К) ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
21
Джени Катамо
ЛВ
57
Джовани Кенда
ПВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Насьональ
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
33
Francisco Gonçalves
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
17
Daniel Penha
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
19
Мигель Баэса
АП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
23
Isaac
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
29
Дарио Эссуго
ЦП
18
Матеус Фернандеш
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
82
Gabriel Silva
ЦФ
2-1-1-2-5
5
22
Гарсия
88
Диас
8
Кошта
11
Томас
70
Аппиа
4
9
Буцке
37
10
38
4-1-1-2-2
13
Ковачевич
72
Куарежма
25
Инасиу
26
Дьоманде
23
Браганца
5
Морита
8
Гонсалвеш
57
Кенда
21
Катамо
17
Тринкау
9
Дьекереш
70
Аппиа
77
77
70
Аппиа
88
Диас
18
18
88
Диас
8
Кошта
19
Баэса
19
Баэса
8
Кошта
9
Буцке
23
23
9
Буцке
11
Томас
7
7
11
Томас
21
Катамо
2
Рейс
2
Рейс
21
Катамо
72
Куарежма
6
Дебаст
6
Дебаст
72
Куарежма
26
Дьоманде
22
Фреснеда
22
Фреснеда
26
Дьоманде
5
Морита
29
Эссуго
29
Эссуго
5
Морита
17
Тринкау
10
Эдвардс
10
Эдвардс
17
Тринкау
Остались в запасе
Насьональ
Спортинг
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
33
Francisco Gonçalves
ЦЗ
17
Daniel Penha
ЦП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
1
Франко Исраэль
ВР
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
18
Матеус Фернандеш
АП
82
Gabriel Silva
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
2
JoÃ£o AurÃ©lio
ЦЗ
33
Francisco Gonçalves
ЦЗ
17
Daniel Penha
ЦП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
Остались в запасе
1
Франко Исраэль
ВР
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
18
Матеус Фернандеш
АП
82
Gabriel Silva
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Насьональ - Спортинг
1
1
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
10
Офсайды
2
0
Количество передач
274
525
Сейвы
4
4
Точность передач %
79
90
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
5
6
xG (ожидаемые голы)
1.29
2.6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Estadio da Madeira, Funchal
Португалия. Примейра
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Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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