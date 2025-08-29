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Спортинг
Риу Аве
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
ПСВ – «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 12:01
0
Лига чемпионов. Волевая победа «Ливерпуля» над «Миланом», «Реал» обыграл «Штутгарт», «Бавария» уничтожила загребское «Динамо»
18 сентября, 00:00
0
«Спортинг» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2024
17 сентября, 20:50
0
«Спортинг» – «Лилль»: прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов – 17 сентября 2024
16 сентября, 12:17
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов
29 августа, 20:12
25
«Сочи» намерен арендовать защитника «Риу Аве»
28 января 2023, 11:38
1
«Торпедо» планирует купить форварда из чемпионата Португалии
16 декабря 2022, 21:55
1
«Торпедо» намерен купить защитника «Риу Аве» Амарала
28 августа 2022, 08:15
1
Агент Савио прокомментировал интерес к игроку со стороны ЦСКА
18 июля 2022, 17:42
1
ЦСКА может подписать бразильского защитника «Риу Аве» Савио
18 июля 2022, 00:21
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спортинг
Риу Аве
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
0 : 3
27.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
3 : 0
22.09.2024
АВС
Лига чемпионов, 1 тур
Спортинг
2 : 0
17.09.2024
Лилль
Португалия. Примейра, 5 тур
Арука
0 : 3
13.09.2024
Спортинг
Португалия. Примейра, 4 тур
Спортинг
2 : 0
31.08.2024
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
1 : 0
01.09.2024
Арука
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
2 : 0
24.08.2024
Риу Аве

Спортинг - Риу Аве: обзор матча 09 августа 2024

Спортинг
09.08.2024, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Риу Аве
6' П. Гонсалвеш
26' П. Гонсалвеш
63' В. Дьекереш
90' Клейтон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Риу Аве
Матч завершен
90'
ГОЛ! 3:1! Клейтон
Пас отдал Витор Гомеш
Замена
Родригу Рибейру ️️️️➡️️ Хидемаса Морита
89'
82'
Замена
Витор Гомеш ️️️️➡️️ Оле Польман
76'
Замена
Брэндон Агилера ️️️️➡️️ Амин Удрхири
Замена
Даниэль Браганца ️️️️➡️️ Мортен Юльманн
76'
Замена
Маркус Эдвардс ️️️️➡️️ Тринкау
76'
Замена
Матеус Рейс ️️️️➡️️ Джени Катамо
76'
Желтая карточка
Джени Катамо
69'
Замена
Матеус Фернандеш ️️️️➡️️ Педру Гонсалвеш
65'
64'
Замена
Патрик Вильям ️️️️➡️️ Адерлан Сантос
64'
Замена
Кику Бондосу ️️️️➡️️ Жоау Грака
ГОЛ! 3:0! Виктор Дьекереш
63'
Желтая карточка
Педру Гонсалвеш
51'
48'
Желтая карточка
Клейтон
46'
Замена
Жоау Томе ️️️️➡️️ Тиагу Мораиш
35'
Желтая карточка
Адерлан Сантос
ГОЛ! 2:0! Педру Гонсалвеш
26'
ГОЛ! 1:0! Педру Гонсалвеш
Пас отдал Виктор Дьекереш
6'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Владан Ковачевич
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
42
Мортен Юльманн
(К) ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
21
Джени Катамо
ЛВ
57
Джовани Кенда
ПВ
9
Виктор Дьекереш
ЦФ
17
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Риу Аве
18
Джонатан
ВР
42
Ренато Панталон
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
(К) ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
10
Амин Удрхири
ОП
6
Жоао Новейш
ЦП
21
Жоау Грака
ЦП
80
Оле Польман
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Тиагу Мораиш
ПВ
9
Клейтон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Спортинг
1
Франко Исраэль
ВР
2
Матеус Рейс
ЛЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
18
Матеус Фернандеш
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
20
Родригу Рибейру
ЦФ
Риу Аве
1
Цезарий Мишта
ВР
4
Патрик Вильям
ЦЗ
20
Жоау Томе
ПЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Брэндон Агилера
АП
19
Кику Бондосу
ЛВ
7
Amine Rehmi
ЦФ
77
Fábio Ronaldo
ЦФ
14
Karem Zoabi
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Ковачевич
26
Дьоманде
72
Куарежма
25
Инасиу
5
Морита
42
Юльманн
8
Гонсалвеш
21
Катамо
57
Кенда
17
Тринкау
9
Дьекереш
3-1-3-2-1
18
Джонатан
42
Панталон
33
Сантос
3
Нобрега
10
Удрхири
6
Новейш
21
Грака
80
Польман
11
Мораиш
17
Врусаи
9
Клейтон
21
Катамо
2
Рейс
2
Рейс
21
Катамо
42
Юльманн
23
Браганца
23
Браганца
42
Юльманн
8
Гонсалвеш
18
Фернандеш
18
Фернандеш
8
Гонсалвеш
17
Тринкау
10
Эдвардс
10
Эдвардс
17
Тринкау
5
Морита
20
Рибейру
20
Рибейру
5
Морита
33
Сантос
4
Вильям
4
Вильям
33
Сантос
11
Мораиш
20
Томе
20
Томе
11
Мораиш
80
Польман
8
Гомеш
8
Гомеш
80
Польман
10
Удрхири
16
Агилера
16
Агилера
10
Удрхири
21
Грака
19
Бондосу
19
Бондосу
21
Грака
Остались в запасе
Спортинг
Риу Аве
1
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Цезарий Мишта
ВР
7
Amine Rehmi
ЦФ
77
Fábio Ronaldo
ЦФ
14
Karem Zoabi
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
1
Франко Исраэль
ВР
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикардо Эсгайо
ПЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
Остались в запасе
1
Цезарий Мишта
ВР
7
Amine Rehmi
ЦФ
77
Fábio Ronaldo
ЦФ
14
Karem Zoabi
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Спортинг - Риу Аве
2
2
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
9
14
Количество передач
582
385
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
1
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
2.93
0.46
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Joao Antonio Ferreira Goncalves, Portugal
Стадион:
Жозе Алваладе
Португалия. Примейра
Все
Текущие
Будущие
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
- : -
04.10.2024
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
- : -
05.10.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
- : -
05.10.2024
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
- : -
05.10.2024
АВС
Португалия. Примейра, 8 тур
Спортинг
- : -
05.10.2024
Каза Пиа
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