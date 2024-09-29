Панатинаикос

Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе

Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль

Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»

В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной