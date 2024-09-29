Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Стала известна рекордная зарплата Марсьяля в АЕКе
Стал известен клуб, с которым договорился Марсьяль
Марсьяль нашел новую команду после ухода из «Манчестер Юнайтед»
В Лиге конференций вратарь забил гол прямым ударом из своей штрафной
«Галатасарай» и четыре греческих клуба заинтересованы в Антоне Миранчуке