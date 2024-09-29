Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»