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Арис
Олимпиакос
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
«Арис» выкупил Шапи у «Краснодара» – известна сумма трансфера
3 июля, 19:10
6
Кубок Греции. «Пао» с Лодыгиным победил в финале «Арис» Шапи (1:0), в матче 3 удаления
25 мая, 23:16
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
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Арис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
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0 : 1
29.09.2024
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Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
0 : 1
29.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
3 : 2
15.09.2024
Арис
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
24.08.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос

Арис - Олимпиакос: обзор матча 21 сентября 2024

Арис
21.09.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 1
Матч завершен
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Олимпиакос
3' М. Гарсия
41' Л. Морон
90+6' А. Эль-Кааби
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арис - Олимпиакос
Матч завершен
90' +6
ГОЛ! 2:1! Аюб Эль-Кааби
Пас отдал Родиней
Замена
Jean Jules Mvondo ️️️️➡️️ Хосе Сифуэнтес
90' +3
Желтая карточка
Хосе Сифуэнтес
87'
Замена
Альваро Самора ️️️️➡️️ Лорен Морон
86'
77'
Замена
Коштинья ️️️️➡️️ Желсон Мартиньш
Замена
Кике Саверио ️️️️➡️️ Clayton Diandy
76'
Замена
Владимир Дарида ️️️️➡️️ Ману Гарсия
76'
75'
Желтая карточка
Сержиу Оливейра
69'
Замена
Роман Яремчук ️️️️➡️️ Шикинью
57'
Желтая карточка
Давид Кармо
46'
Замена
Виллиан ️️️️➡️️ Кристоффер Вельде
46'
Замена
Сержиу Оливейра ️️️️➡️️ Дани Гарсия
ГОЛ! 2:0! Лорен Морон
Пас отдал Ману Гарсия
41'
Желтая карточка
Фран Велес
35'
Желтая карточка
Уго Мальо
31'
ГОЛ! 1:0! Ману Гарсия
Пас отдал Clayton Diandy
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
8
Мончу
ЦП
5
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Пионе Систо
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
99
Clayton Diandy
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Родиней
(К) ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
74
Андреас Ндой
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
22
Шикинью
АП
11
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арис
20
Filip Sidklev
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
9
Альваро Самора
ЛВ
11
Кике Саверио
ЛВ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
18
Виллиан
ЛВ
17
Роман Яремчук
ЦФ
3-4-1-2
23
14
Брабец
4
Фран Велес
22
Мальо
8
Мончу
7
Систо
17
Фридек
5
Сифуэнтес
6
Гарсия
80
Морон
99
3-2-1-3-1
88
Цолакис
23
Родиней
16
Кармо
3
Ортега
32
Хецце
74
Ндой
14
Дани Гарсия
10
Мартиньш
22
Шикинью
11
Вельде
9
Эль-Кааби
5
Сифуэнтес
30
30
5
Сифуэнтес
6
Гарсия
16
Дарида
16
Дарида
6
Гарсия
80
Морон
9
Самора
9
Самора
80
Морон
99
11
Саверио
11
Саверио
99
10
Мартиньш
20
Коштинья
20
Коштинья
10
Мартиньш
14
Дани Гарсия
27
Оливейра
27
Оливейра
14
Дани Гарсия
11
Вельде
18
Виллиан
18
Виллиан
11
Вельде
22
Шикинью
17
Яремчук
17
Яремчук
22
Шикинью
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
20
Filip Sidklev
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Марко Стаменич
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Filip Sidklev
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Марко Стаменич
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Арис - Олимпиакос
3
2
Всего ударов по воротам
7
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
17
Офсайды
1
1
Количество передач
315
481
Сейвы
1
1
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Лука Пайретто (Турин)
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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