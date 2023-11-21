«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года

Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА

Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА

Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции

Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте

⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»