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ПАС Ламия
Олимпиакос
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
0
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
5
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
0
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
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ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
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Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
1 : 2
30.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
4 : 2
22.09.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
0 : 0
14.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 2 тур
АЕК
1 : 1
24.08.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос

ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 31 августа 2024

ПАС Ламия
31.08.2024, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
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Олимпиакос
41' А. Эль-Кааби
79' А. Эль-Кааби
81' Ж. Мартиньш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Роман Яремчук
86'
Замена
Коштинья ️️️️➡️️ Родиней
85'
Замена
Дани Гарсия ️️️️➡️️ Марко Стаменич
85'
Замена
Роман Яремчук ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
81'
ГОЛ! 0:3! Желсон Мартиньш
Пас отдал Аюб Эль-Кааби
79'
ГОЛ! 0:2! Аюб Эль-Кааби
Пас отдал Родиней
Замена
Giannis Doiranlis ️️️️➡️️ Кристофер Нуньес
76'
Замена
Simon Sandberg ️️️️➡️️ Georgios Giannoutsos
76'
76'
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Кристоффер Вельде
Замена
S. Guindo ️️️️➡️️ Недим Мекич
65'
Замена
Ведад Радонья ️️️️➡️️ Лео Андраде
65'
Желтая карточка
Sebastian Ring
62'
54'
Замена
Давид Кармо ️️️️➡️️ Лоренцо Пирола
41'
ГОЛ! 0:1! Аюб Эль-Кааби
Пас отдал Шикинью
Желтая карточка
Кристофер Нуньес
32'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
12
Ivan Kostić
ВР
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
19
Sebastian Ring
ЦЗ
3
Giorgos Saramantas
(К) ЦЗ
4
Лео Андраде
ЦЗ
94
Georgios Giannoutsos
ЦЗ
17
Артем Быков
ЦП
10
Gustavo Furtado
ЦП
8
Недим Мекич
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Andreas Vlachomitros
ЦФ
11
Andreas Vlachomitros
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
(К) ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
22
Шикинью
АП
11
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАС Ламия
13
Simon Sandberg
ЦЗ
2
Антонис Дентакис
ПЗ
27
Ведад Радонья
ПЗ
23
Giannis Doiranlis
ЦП
9
S. Guindo
ЦФ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
21
Vasilis Vitlis
ЦФ
25
Alberto Simoni
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
16
Давид Кармо
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
96
Christos Mouzakitis
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Роман Яремчук
ЦФ
84
Charalampos Kostoulas
ЦФ
3-2-3-1-2
12
3
4
Андраде
94
19
33
Корнезос
17
Быков
10
8
Мекич
7
Нуньес
11
11
3-2-1-3-1
88
Цолакис
23
Родиней
5
Пирола
3
Ортега
74
Ндой
32
Хецце
8
Стаменич
10
Мартиньш
22
Шикинью
11
Вельде
9
Эль-Кааби
94
13
13
94
4
Андраде
27
Радонья
27
Радонья
4
Андраде
7
Нуньес
23
23
7
Нуньес
8
Мекич
9
9
8
Мекич
25
25
5
Пирола
16
Кармо
16
Кармо
5
Пирола
23
Родиней
20
Коштинья
20
Коштинья
23
Родиней
8
Стаменич
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
8
Стаменич
11
Вельде
19
Масурас
19
Масурас
11
Вельде
9
Эль-Кааби
17
Яремчук
17
Яремчук
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
ПАС Ламия
Олимпиакос
2
Антонис Дентакис
ПЗ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
21
Vasilis Vitlis
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
96
Christos Mouzakitis
ЦП
84
Charalampos Kostoulas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
2
Антонис Дентакис
ПЗ
20
Andreas Athanasakopoulos
ЦФ
1
Álvaro Ratón
ЦФ
21
Vasilis Vitlis
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
96
Christos Mouzakitis
ЦП
84
Charalampos Kostoulas
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
2
1
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
14
12
Офсайды
2
2
Количество передач
282
465
Сейвы
4
3
Точность передач %
61
75
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Athanasios Tzilos, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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