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Панатинаикос
Левадиакос
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
30 августа, 17:30
0
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024
29 августа, 19:50
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
0
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
29 августа 2015, 08:59
1
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Последние матчи
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Панатинаикос
Левадиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
2 : 0
29.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
22.09.2024
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
0 : 0
15.09.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Афины Каллитея
2 : 2
01.09.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 4 раунд
Панатинаикос
2 : 0
29.08.2024
Ланс
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Левадиакос
1 : 1
22.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
2 : 2
15.09.2024
Левадиакос
Греция. Суперлига, 3 тур
Левадиакос
0 : 3
01.09.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 0
25.08.2024
Левадиакос

Панатинаикос - Левадиакос: обзор матча 25 августа 2024

Панатинаикос
25.08.2024, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Левадиакос
90+6' А. Шпорар
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - Левадиакос
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Андраж Шпорар
90' +6
89'
Желтая карточка
Guillermo Balzi
82'
Замена
Kevin Yoke ️️️️➡️️ Яннис Янниотас
77'
Замена
Alfredo Mejía ️️️️➡️️ K. Plegas
77'
Замена
Хосе Ромо ️️️️➡️️ Fabricio Pedrozo
Замена
Виллиан Арао ️️️️➡️️ Адам Гнезда Черин
76'
Желтая карточка
Адам Гнезда Черин
74'
Замена
Филип Младенович ️️️️➡️️ Филипп Макс
71'
60'
Замена
Панайотис Симелидис ️️️️➡️️ Alen Ožbolt
60'
Замена
Lamarana Jallow ️️️️➡️️ Ioannis Kosti
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Факундо Пельистри
60'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
60'
Замена
Тете ️️️️➡️️ Даниэль Мансини
60'
45' +1
Желтая карточка
Ioannis Kosti
Желтая карточка
Тасос Бакасетас
37'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
3
Филипп Макс
ЛЗ
5
Барт Шенкевельд
(К) ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
20
Неманья Максимович
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Левадиакос
99
Dávid Gróf
ВР
3
Мариос Вихос
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
6
Триантафиллос Цапрас
(К) ПЗ
8
K. Plegas
ЦП
20
P. Kassos
ЦП
11
Guillermo Balzi
ЦП
17
Яннис Янниотас
ПВ
15
Fabricio Pedrozo
ЦФ
21
Alen Ožbolt
ЦФ
18
Ioannis Kosti
ЦФ
Главный тренер
Ясминко Велич
Панатинаикос
1
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
31
Филип Джуричич
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
10
Тете
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Левадиакос
1
Athanasios Garavelis
ВР
55
Nikolaos Tsaras
ЦЗ
13
Steven Havales
ЦЗ
32
Renild Kasemi
ЦП
19
Lamarana Jallow
ЦП
12
Alfredo Mejía
ЦП
31
Панайотис Симелидис
ЛВ
9
Хосе Ромо
ЦФ
7
Kevin Yoke
ЦФ
4-2-3-1
69
Дронговски
3
Макс
5
Шенкевельд
21
Едвай
2
Вагианнидис
16
Гнезда Черин
20
Максимович
28
Пельистри
11
Бакасетас
17
Мансини
29
Еремеефф
3-3-1-3
99
6
Цапрас
14
Пападопулос
3
Вихос
8
20
11
17
Янниотас
18
21
15
3
Макс
25
Младенович
25
Младенович
3
Макс
16
Гнезда Черин
55
Арао
55
Арао
16
Гнезда Черин
11
Бакасетас
31
Джуричич
31
Джуричич
11
Бакасетас
17
Мансини
10
Тете
10
Тете
17
Мансини
28
Пельистри
9
Шпорар
9
Шпорар
28
Пельистри
18
19
19
18
8
12
12
8
21
31
Симелидис
31
Симелидис
21
15
9
Ромо
9
Ромо
15
17
Янниотас
7
7
17
Янниотас
Остались в запасе
Панатинаикос
Левадиакос
1
Юрий Лодыгин
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Христос Контис
1
Athanasios Garavelis
ВР
55
Nikolaos Tsaras
ЦЗ
13
Steven Havales
ЦЗ
32
Renild Kasemi
ЦП
Главный тренер
Ясминко Велич
Остались в запасе
1
Юрий Лодыгин
ВР
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
1
Athanasios Garavelis
ВР
55
Nikolaos Tsaras
ЦЗ
13
Steven Havales
ЦЗ
32
Renild Kasemi
ЦП
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Ясминко Велич
Статистика матча Панатинаикос - Левадиакос
2
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
72
28
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
20
Офсайды
3
2
Количество передач
555
221
Сейвы
3
4
Точность передач %
85
65
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Tsetsilas, Greece
Стадион:
Олимпийский
Греция. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
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