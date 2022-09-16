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Волос
Олимпиакос
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Фанаты ПАОКа оценили дебютный гол Чалова
22 сентября, 15:42
4
Чалов забил первый гол за ПАОК
21 сентября, 19:00
2
Фернандес перешел из «Волоса» в другой греческий клуб. Его пытались купить «Спартак» и «Ахмат»
16 сентября 2022, 16:24
1
«Ни единого шанса». Агент Фернандеса – о трансфере испанца в клуб РПЛ
8 сентября 2022, 08:32
7
Агент Фернандеса: «Волос» просто не желает отдавать игрока «Спартаку»
6 сентября 2022, 22:48
2
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября, 23:34
1
Языджи выбрал новую команду после сорвавшегося возвращения в ЦСКА
27 сентября, 15:15
7
«Лион» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 20:50
0
«Лион» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября 2024 года
25 сентября, 10:12
0
Экс-игрок «Анжи» Виллиан подписал контракт с действующим обладателем еврокубка
3 сентября, 10:00
1
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Волос
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
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Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Волос
1 : 1
28.09.2024
Афины Каллитея
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 4
21.09.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 0
16.09.2024
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
1 : 3
01.09.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 0
29.09.2024
Атромитос
Лига Европы, 1 тур
Лион
2 : 0
26.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
2 : 1
21.09.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 0
15.09.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 3 тур
ПАС Ламия
0 : 3
31.08.2024
Олимпиакос

Волос - Олимпиакос: обзор матча 17 августа 2024

Волос
17.08.2024, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Олимпиакос
13' Родиней
73' Г. Масурас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Волос - Олимпиакос
Матч завершен
Замена
Неманья Милетич ️️️️➡️️ Тасос Цоканис
89'
84'
Желтая карточка
Марко Стаменич
81'
Замена
Роман Яремчук ️️️️➡️️ Шикинью
Замена
Pedro Conde ️️️️➡️️ Jasin Assehnoun
79'
73'
ГОЛ! 0:2! Георгиос Масурас
Пас отдал Желсон Мартиньш
71'
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Кристоффер Вельде
Замена
Júnior Mendieta ️️️️➡️️ Максимилиано Комба
65'
Замена
Омри Альтман ️️️️➡️️ Марк Коста
65'
Желтая карточка
Jasin Assehnoun
63'
57'
Замена
Марко Стаменич ️️️️➡️️ Жулиан Бьянсон
54'
Желтая карточка
Жулиан Бьянсон
Вторая желтая
Лукас Вильяфаньес
32'
Желтая карточка
Лукас Вильяфаньес
30'
13'
ГОЛ! 0:1! Родиней
Пас отдал Желсон Мартиньш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волос
1
Мариос Сиабанис
ВР
26
Франко Феррари
ЛЗ
5
Алексиос Калогеропулос
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
(К) ЦП
22
Георгиос Мигас
ЦП
11
Неманья Главчич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
20
Максимилиано Комба
ПВ
77
Jasin Assehnoun
ЦФ
9
Марк Коста
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
(К) ПЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
74
Андреас Ндой
ОП
22
Шикинью
АП
11
Кристоффер Вельде
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Волос
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
7
Омри Альтман
ЦП
10
Júnior Mendieta
ЦП
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
99
Pedro Conde
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
32
Нельсон Эбби
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Марко Стаменич
ЦП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
17
Роман Яремчук
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
3-4-1-2
1
Сиабанис
26
Феррари
44
Корреа
5
Калогеропулос
6
Цоканис
11
Главчич
19
Вильяфаньес
22
Мигас
20
Комба
9
Коста
77
4-2-3
88
Цолакис
4
Бьянсон
23
Родиней
5
Пирола
3
Ортега
32
Хецце
74
Ндой
10
Мартиньш
22
Шикинью
11
Вельде
6
Цоканис
73
Милетич
73
Милетич
6
Цоканис
9
Коста
7
Альтман
7
Альтман
9
Коста
20
Комба
10
10
20
Комба
77
99
99
77
4
Бьянсон
8
Стаменич
8
Стаменич
4
Бьянсон
11
Вельде
19
Масурас
19
Масурас
11
Вельде
22
Шикинью
17
Яремчук
17
Яремчук
22
Шикинью
Остались в запасе
Волос
Олимпиакос
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
32
Нельсон Эбби
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
4
Кирьякос Асланидис
ЦЗ
32
Статис Тахатос
ПЗ
25
Nikolaos Dosis
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
32
Нельсон Эбби
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Константинос Брацос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Волос - Олимпиакос
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
20
Офсайды
3
3
Количество передач
271
384
Сейвы
4
2
Точность передач %
69
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
2
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Papadopoulos, Greece
Стадион:
Panthessaliko Stadio, Volos
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
05.10.2024
Волос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
- : -
05.10.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
- : -
05.10.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
06.10.2024
ОФИ
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
- : -
06.10.2024
Астерас
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