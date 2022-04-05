Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024