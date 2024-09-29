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Адана Демирспор
Галатасарай
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0
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28 сентября, 17:50
0
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27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
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0
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1
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
1 октября, 14:14
0
«Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября
15 сентября, 17:22
0
Аимбетов дал совет молодым футболистам
9 сентября, 12:21
0
Президент «Аданы Демирспор» высказался об интересе «Локомотива» к вингеру Сари
23 августа, 08:37
0
Дзюба рассказал, в каком чемпионате судейство хуже, чем в РПЛ
21 августа, 17:05
5
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
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1
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Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Адана Демирспор
0 : 2
22.09.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 1
16.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 5
31.08.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Касымпаша
2 : 2
25.08.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор

Адана Демирспор - Галатасарай: обзор матча 31 августа 2024

Адана Демирспор
31.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 5
Матч завершен
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Галатасарай
79' Э. Гравийон (П)
9' К. Актюркоглу
18' С. Гюлер (АГ)
31' Б. Йилмаз
37' Д. Мертенс
60' А. Бартакжи
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Адана Демирспор - Галатасарай
Матч завершен
90' +1
Пенальти не реализован Миши Батшуайи
Красная карточка
Tolga Kalender
90'
82'
Замена
Юсуф Демир ️️️️➡️️ Барыш Йилмаз
ГОЛ с пенальти! 1:5! Эндрю Гравийон
79'
71'
Замена
Беркан Кутлу ️️️️➡️️ Лукас Торрейра
70'
Замена
Юнус Акгюн ️️️️➡️️ Керем Актюркоглу
Замена
Tolga Kalender ️️️️➡️️ Набиль Алиуи
67'
Пенальти не реализован Юсуф Сари
66'
60'
ГОЛ! 0:5! Абдулкерим Бартакжи
Пас отдал Керем Демирбай
Замена
Юсуф Сари ️️️️➡️️ Абат Аимбетов
51'
Желтая карточка
Ali Yavuz Kol
50'
Замена
Breyton Fougeu ️️️️➡️️ Abdulsamet Burak
46'
Желтая карточка
Tayfun Aydoğan
40'
37'
ГОЛ! 0:4! Дрис Мертенс
Пас отдал Миши Батшуайи
31'
ГОЛ! 0:3! Барыш Йилмаз
Пас отдал Керем Актюркоглу
25'
Замена
Миши Батшуайи ️️️️➡️️ Мауро Икарди
Желтая карточка
Abdulsamet Burak
19'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:2! Семих Гюлер
9'
ГОЛ! 0:1! Керем Актюркоглу
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
4
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
15
Йован Манев
ЦЗ
23
Abdulsamet Burak
ЦЗ
5
Эндрю Гравийон
ЦЗ
21
Bunyamin Balat
ЦП
58
Maestro
ЦП
8
Tayfun Aydoğan
ЦП
10
Набиль Алиуи
ЛВ
80
Ali Yavuz Kol
ЦФ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Керем Демирбай
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
17
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
55
Tolga Kalender
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
93
Breyton Fougeu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
72
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
18
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
30
Юсуф Демир
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-3-1-2
27
4
Гюлер
23
5
Гравийон
15
Манев
21
58
8
10
Алиуи
17
Аимбетов
80
4-1-1-2-2
1
Муслера
24
Йелерт
23
Айхан
90
Балтаджи
42
Бартакжи
34
Торрейра
8
Демирбай
53
Йилмаз
17
Актюркоглу
9
Икарди
10
Мертенс
10
Алиуи
55
55
10
Алиуи
17
Аимбетов
7
Сари
7
Сари
17
Аимбетов
23
93
93
23
34
Торрейра
18
Кутлу
18
Кутлу
34
Торрейра
17
Актюркоглу
11
Акгюн
11
Акгюн
17
Актюркоглу
53
Йилмаз
30
Демир
30
Демир
53
Йилмаз
9
Икарди
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Икарди
Остались в запасе
Адана Демирспор
Галатасарай
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
72
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
16
Izzet Celik
ЦП
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
72
Али Турап Бюльбюль
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
5
Эюп Айдын
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Адана Демирспор - Галатасарай
3
1
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
5
Количество передач
326
465
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
8
7
xG (ожидаемые голы)
2.1
2.32
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Информация о матче
Главный судья:
Kadir Saglam, Türkiye
Стадион:
New Adana Stadium, Adana
Турция. Суперлига
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- : -
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Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
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