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Гезтепе
Бодрум
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
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Гезтепе
Бодрум
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
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Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
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Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
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0 : 1
20.09.2024
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0 : 1
14.09.2024
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Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
2 : 2
17.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Бодрум
3 : 1
29.09.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 5 тур
Бодрум
0 : 1
14.09.2024
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор

Гезтепе - Бодрум: обзор матча 31 августа 2024

Гезтепе
31.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 0
Матч завершен
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Бодрум
16' Ромуло
41' D. da Silva
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гезтепе - Бодрум
Матч завершен
Замена
Исмаил Кейбаши ️️️️➡️️ Назим Сангаре
90' +2
Замена
Корай Гюнтер ️️️️➡️️ Ромуло
90' +2
Желтая карточка
Héliton
81'
Замена
Ahmed Ildiz ️️️️➡️️ Давид Тижанич
81'
78'
Замена
Celal Dumanli ️️️️➡️️ Георге Пушкаш
77'
Замена
Haqi Osman ️️️️➡️️ Фреди
Замена
Доган Эрдоган ️️️️➡️️ Isaac Solet
73'
Замена
Kubilay Kanatsızkuş ️️️️➡️️ Жуан
73'
65'
Желтая карточка
Cenk Şen
56'
Замена
Кенан Эзер ️️️️➡️️ Гекдениз Байракдар
46'
Замена
Gabriel Obekpa ️️️️➡️️ Samet Yalçın
ГОЛ! 2:0! Djalma da Silva
Пас отдал Давид Тижанич
41'
Желтая карточка
Назим Сангаре
37'
Желтая карточка
Малком Бокеле
20'
19'
Замена
Ондржей Челустка ️️️️➡️️ Кристоф Эрейе
ГОЛ! 1:0! Ромуло
Пас отдал Djalma da Silva
16'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
97
Матеуш Лиш
(К) ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
5
Héliton
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
16
Anthony Junior Dennis
ЦП
94
Isaac Solet
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
79
Ромуло
ЦФ
11
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Бодрум
77
Cenk Şen
ЦЗ
34
Ali Aytemur
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
23
Uzeyir Ergun
ЦЗ
8
Samet Yalçın
(К) ЦП
26
Musah Mohammed
ЦП
16
Фреди
АП
41
Гекдениз Байракдар
ПВ
1
Diogo Sousa
ЦФ
7
Zdravko Dimitrov
ЦФ
9
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Гезтепе
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Ahmed Ildiz
ЦП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
6
Виктор Уго
АП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
9
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Бодрум
32
Bahri Can Tosun
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
18
Gabriel Obekpa
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
20
Педру Бразау
АП
10
Кенан Эзер
ПВ
70
Ege Bilsel
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
48
Celal Dumanli
ЦФ
3-2-2-1-2
97
Лиш
66
4
Альтикардес
5
30
Сангаре
26
Бокеле
16
94
43
Тижанич
11
Жуан
79
Ромуло
4-2-2-3
34
29
Эрейе
23
77
8
26
41
Байракдар
16
Фреди
9
Пушкаш
7
1
30
Сангаре
12
Кейбаши
12
Кейбаши
30
Сангаре
79
Ромуло
22
Гюнтер
22
Гюнтер
79
Ромуло
94
21
Эрдоган
21
Эрдоган
94
43
Тижанич
8
8
43
Тижанич
11
Жуан
9
9
11
Жуан
29
Эрейе
33
Челустка
33
Челустка
29
Эрейе
8
18
18
8
41
Байракдар
10
Эзер
10
Эзер
41
Байракдар
16
Фреди
19
19
16
Фреди
9
Пушкаш
48
48
9
Пушкаш
Остались в запасе
Гезтепе
Бодрум
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
6
Виктор Уго
АП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
32
Bahri Can Tosun
ВР
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
20
Педру Бразау
АП
70
Ege Bilsel
ЦФ
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Остались в запасе
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
18
Izzet Furkan Malak
ЦП
6
Виктор Уго
АП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
32
Bahri Can Tosun
ВР
94
Yusuf Sertkaya
ЦП
21
Ahmet Aslan
ЦП
20
Педру Бразау
АП
70
Ege Bilsel
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Исмет Ташдемир
Статистика матча Гезтепе - Бодрум
3
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
4
Офсайды
2
2
Количество передач
340
341
Сейвы
3
2
Точность передач %
66
64
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.16
1.5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Bugra Taskinsoy, Türkiye
Стадион:
Gursel Aksel Stadium, Izmir
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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