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Коньяспор
Галатасарай
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
16 августа, 19:50
0
«Коньяспор» – «Галатасарай»: прогноз на матч турецкой Суперлиги, 16 августа
16 августа, 11:00
0
«Локомотив» готовит предложение по сенегальскому вингеру
22 июня, 15:38
2
«Коньяспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
26 мая, 13:27
0
«Коньяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
6 мая, 11:37
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024
28 сентября, 17:50
0
«Галатасарай» – «Касымпаша»: прогноз на матч Суперлиги Турции – 28 сентября 2024 года
27 сентября, 13:01
0
«Галатасарай» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Моуринью объяснил неявку на пресс-конференцию после поражения от «Галатасарая»
25 сентября, 19:45
1
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
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Последние матчи
Все
Коньяспор
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Трабзонспор
3 : 2
29.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
0 : 1
14.09.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Бодрум
3 : 1
24.08.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 3
28.09.2024
Касымпаша
Лига Европы, 1 тур
Галатасарай
3 : 1
25.09.2024
ПАОК
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
17.09.2024
Газиантеп
Турция. Суперлига, 5 тур
Галатасарай
5 : 0
14.09.2024
Ризеспор

Коньяспор - Галатасарай: обзор матча 16 августа 2024

Коньяспор
16.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Галатасарай
45' О. Улджын
41' К. Актюркоглу
59' Б. Йилмаз
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Коньяспор - Галатасарай
Матч завершен
90'
Замена
Юнус Акгюн ️️️️➡️️ Барыш Йилмаз
90'
Замена
Беркан Кутлу ️️️️➡️️ Лео Дюбуа
Замена
Эмрехан Гедикли ️️️️➡️️ Огулькан Улджын
89'
83'
Замена
Элиас Йелерт ️️️️➡️️ Керем Актюркоглу
83'
Замена
Миши Батшуайи ️️️️➡️️ Дрис Мертенс
Желтая карточка
Умут Найир
80'
Замена
Соколь Цикалеши ️️️️➡️️ Юсуф Эрдоган
78'
Замена
Мелих Ибрагимоглу ️️️️➡️️ Даниэль Алексич
78'
Замена
Лука Прип ️️️️➡️️ Алассан Ндао
72'
70'
Желтая карточка
Керем Демирбай
66'
Замена
Керем Демирбай ️️️️➡️️ Габриэл Сара
59'
ГОЛ! 1:2! Барыш Йилмаз
Пас отдал Керем Актюркоглу
ГОЛ! 1:1! Огулькан Улджын
Пас отдал Юсуф Эрдоган
45'
41'
ГОЛ! 0:1! Керем Актюркоглу
Пас отдал Мауро Икарди
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
27
Jakub Słowik
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
12
Гильерме
(К) ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
16
Марко Евтович
ЦП
18
Алассан Ндао
ПВ
22
Умут Найир
ЦФ
8
Pedrinho
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Галатасарай
1
Фернандо Муслера
(К) ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
20
Габриэл Сара
ЦП
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
17
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коньяспор
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Лука Прип
ПВ
90
Эмрехан Гедикли
ЦФ
17
Соколь Цикалеши
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
24
Элиас Йелерт
ПЗ
83
Эфе Акман
ОП
8
Керем Демирбай
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
30
Юсуф Демир
ЦФ
3-3-1-1-2
27
5
Язгили
4
Демирбаг
9
Алексич
12
Гильерме
35
Улджын
10
Эрдоган
16
Евтович
18
Ндао
8
22
Найир
4-1-1-2-2
1
Муслера
15
Дюбуа
25
Нельссон
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
20
Сара
53
Йилмаз
17
Актюркоглу
9
Икарди
10
Мертенс
9
Алексич
77
Ибрагимоглу
77
Ибрагимоглу
9
Алексич
18
Ндао
11
Прип
11
Прип
18
Ндао
35
Улджын
90
Гедикли
90
Гедикли
35
Улджын
10
Эрдоган
17
Цикалеши
17
Цикалеши
10
Эрдоган
17
Актюркоглу
24
Йелерт
24
Йелерт
17
Актюркоглу
20
Сара
8
Демирбай
8
Демирбай
20
Сара
15
Дюбуа
18
Кутлу
18
Кутлу
15
Дюбуа
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
10
Мертенс
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Мертенс
Остались в запасе
Коньяспор
Галатасарай
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
30
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Дениз Эртас
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
66
Адем Эрен Кабак
ОП
26
Emmanuel Boateng
ЦП
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
83
Эфе Акман
ОП
22
Хаким Зиеш
ПВ
30
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коньяспор - Галатасарай
1
1
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
5
17
Офсайды
3
2
Количество передач
320
487
Сейвы
1
2
Точность передач %
66
76
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.98
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Direnc Tonusluoglu, Turkey
Стадион:
Medas Konya Büyüksehir Belediyesi Stadium, Konya
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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