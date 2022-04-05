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Гезтепе
Фенербахче
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
Сотрудник «Гезтепе» напал на президента «Фенербахче» во время матча
18 августа, 09:22
1
Суперлига. «Фенербахче» Моуринью упустил 2:0 против «Гезтепе» (2:2), у экс-игрока «Динамо» ассист
18 августа, 00:07
0
Представитель Абрамовича: «Роман не покупал «Гезтепе», это ложь»
5 апреля 2022, 22:13
0
В «Гезтепе» опровергли продажу клуба Абрамовичу
5 апреля 2022, 19:42
0
Абрамович ведет переговоры о покупке турецкого «Гезтепе» (Fanatik)
23 марта 2022, 14:34
17
«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024
29 сентября, 17:50
0
«Антальяспор» – «Фенербахче»: прогноз на матч Суперлиги – 29 сентября 2024
28 сентября, 13:20
0
Экс-игроку сборной Турции прострелили ногу
27 сентября, 18:43
6
Лига Европы. «Тоттенхэм» и «Аякс» крупно выиграли, ничья «Ромы», «Фенербахче» Моуринью стартовал с победы
27 сентября, 00:36
1
«Фенербахче» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
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Последние матчи
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Гезтепе
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Самсунспор
4 : 3
28.09.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Гезтепе
2 : 0
31.08.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 3 тур
Аланьяспор
1 : 1
23.08.2024
Гезтепе
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
2 : 2
17.08.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Лига Европы, 1 тур
Фенербахче
2 : 1
26.09.2024
Юнион СЖ
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
1 : 3
21.09.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 5 тур
Касымпаша
0 : 2
15.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 4 тур
Фенербахче
3 : 0
30.08.2024
Аланьяспор

Гезтепе - Фенербахче: обзор матча 17 августа 2024

Гезтепе
17.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Фенербахче
68' К. Гюнтер
90+5' Ромуло
45+3' Э. Джеко (П)
45+7' Ю. Эн-Несири
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гезтепе - Фенербахче
Матч завершен
ГОЛ! 2:2! Ромуло
Пас отдал Жуан
90' +5
Желтая карточка
Корай Гюнтер
90' +2
Замена
Таха Альтикардес ️️️️➡️️ Лассе Нильсен
90'
88'
Замена
Дженк Тосун ️️️️➡️️ Юссеф Эн-Несири
87'
Желтая карточка
Эдин Джеко
87'
Замена
Раде Крунич ️️️️➡️️ Душан Тадич
Желтая карточка
Малком Бокеле
86'
74'
Замена
Мерт Мюлдюр ️️️️➡️️ Брайт Осайи-Самуэль
74'
Замена
Ферди Кадиоглу ️️️️➡️️ Аллен Сен-Максимен
70'
Желтая карточка
Аллен Сен-Максимен
ГОЛ! 1:2! Корай Гюнтер
Пас отдал Давид Тижанич
68'
Замена
Давид Тижанич ️️️️➡️️ Isaac Solet
66'
Замена
Ahmed Ildiz ️️️️➡️️ Доган Эрдоган
65'
Замена
Жуан ️️️️➡️️ Kubilay Kanatsızkuş
56'
Замена
Малком Бокеле ️️️️➡️️ Djalma da Silva
56'
45' +7
ГОЛ! 0:2! Юссеф Эн-Несири
Пас отдал Себастьян Шиманьски
45' +3
ГОЛ с пенальти! 0:1! Эдин Джеко
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
5
Héliton
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
24
Лассе Нильсен
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Доган Эрдоган
ЦП
16
Anthony Junior Dennis
ЦП
94
Isaac Solet
ЦП
79
Ромуло
ЦФ
1
Arda Özcimen
(К) ЦФ
9
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Фенербахче
40
Доминик Ливакович
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
21
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
53
Себастьян Шиманьски
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
9
Эдин Джеко
(К) ЦФ
97
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Гезтепе
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
26
Малком Бокеле
ПЗ
10
Ялчин Каян
ЦП
8
Ahmed Ildiz
ЦП
43
Давид Тижанич
АП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Жуан
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
16
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
13
Фред
ЦП
6
Раде Крунич
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-3-3
5
24
Нильсен
22
Гюнтер
66
20
Мироши
21
Эрдоган
16
94
9
1
79
Ромуло
4-1-2-3
40
Ливакович
21
Осайи-Самуэль
50
Бекао
4
Сеюнджу
24
Остерволде
5
Юкшек
53
Шиманьски
10
Тадич
19
Эн-Несири
97
Сен-Максимен
9
Джеко
24
Нильсен
4
Альтикардес
4
Альтикардес
24
Нильсен
66
26
Бокеле
26
Бокеле
66
21
Эрдоган
8
8
21
Эрдоган
94
43
Тижанич
43
Тижанич
94
9
11
Жуан
11
Жуан
9
21
Осайи-Самуэль
16
Мюлдюр
16
Мюлдюр
21
Осайи-Самуэль
97
Сен-Максимен
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
97
Сен-Максимен
10
Тадич
6
Крунич
6
Крунич
10
Тадич
19
Эн-Несири
23
Тосун
23
Тосун
19
Эн-Несири
Остались в запасе
Гезтепе
Фенербахче
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
10
Ялчин Каян
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
54
Эртугрул Четин
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
13
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
77
Ogün Bayrak
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
10
Ялчин Каян
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
6
Александер Джику
ЦЗ
13
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Гезтепе - Фенербахче
2
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
19
12
Офсайды
1
6
Количество передач
309
386
Сейвы
3
5
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.11
2.19
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Gursel Aksel Stadium, Izmir
Турция. Суперлига
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Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
- : -
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
- : -
05.10.2024
Бодрум
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
- : -
05.10.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
05.10.2024
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
- : -
05.10.2024
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