Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
Голенков: «Зарплату от чешской «Сигмы» все еще не получил. Из Португалии тоже недосчитался»
«Ростов» согласовал долгосрочный контракт с Голенковым («Матч ТВ»)
Форвард «Сигмы» Голенков: «Вариант с Чехией был моей ошибкой»
Форвард «Сигмы» Голенков прилетел на переговоры с «Ростовом» («Матч ТВ»)
Форвард Голенков перейдет из «Сигмы» в «Ростов» («Чемпионат»)