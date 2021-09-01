Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
«Чемпионат»: чешская «Дукла» интересуется вратарем «Динамо» Зириковым
Йиранек: «Мне было четырнадцать, но я вставал в половине пятого утра и вкалывал, как взрослый мужик. Рубил и резал мясо»
Йиранек подписал контракт с «Дуклой»
На втором сборе в Турции «Терек» проведет пять контрольных матчей
«Спарта» с Караваевым обыграла «Дуклу»
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»