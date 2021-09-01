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Теплице
Млада Болеслав
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
3 июня 2020, 22:58
0
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
13 мая 2020, 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
11 февраля 2020, 10:35
0
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
28 июня 2019, 16:56
3
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
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Последние матчи
Все
Теплице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш

Теплице - Млада Болеслав: обзор матча 01 сентября 2024

Теплице
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
1 : 2
Матч завершен
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Млада Болеслав
20' J. Emmer
26' Т. Ладра
85' L. Masek
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Теплице - Млада Болеслав
Матч завершен
Желтая карточка
Даниэль Трубац
90' +4
90'
Замена
Ламин Джаво ️️️️➡️️ Томаш Ладра
90'
Замена
Матей Пулькраб ️️️️➡️️ Василь Кусей
Замена
Roman Čerepkai ️️️️➡️️ Неманья Мицевич
86'
85'
ГОЛ! 1:2! L. Masek
Пас отдал Василь Кусей
Желтая карточка
Филип Гавелка
83'
Замена
Якуб Урбанец ️️️️➡️️ M. Radosta
76'
Замена
Даниэль Трубац ️️️️➡️️ Jakub Emmer
76'
76'
Замена
L. Masek ️️️️➡️️ Бенсон Сакала
76'
Замена
Марек Сухи ️️️️➡️️ Daniel Langhamer
Замена
Tadeas Vachousek ️️️️➡️️ Filip Horsky
71'
Желтая карточка
Ондржей Кричфалуши
60'
60'
Замена
Марек Матейовски ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
Замена
Jaroslav Harustak ️️️️➡️️ Альберт Лабик
46'
30'
Желтая карточка
Daniel Langhamer
26'
ГОЛ! 1:1! Томаш Ладра
Пас отдал Василь Кусей
ГОЛ! 1:0! Jakub Emmer
20'
7'
Желтая карточка
Даниэль Маречек
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
2
Альберт Лабик
ЛЗ
18
Неманья Мицевич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
27
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
(К) ОП
21
Jakub Emmer
ЦП
11
Филип Гавелка
АП
25
Абдалла Гнинг
ЦФ
10
Filip Horsky
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
14
Tomas Kral
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
30
Даниэль Маречек
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
10
Томаш Ладра
(К) ЦП
23
Василь Кусей
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
3
Martin Králik
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Теплице
33
Richard Ludha
ВР
15
Jaroslav Harustak
ЦЗ
16
Егор Цикало
ОП
20
Даниэль Трубац
ЛВ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
17
Roman Čerepkai
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Млада Болеслав
17
Марек Сухи
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
7
P. Zitny
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
32
Ламин Джаво
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
28
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
3-3-1-1-3
5
Гавел
35
27
Кричфалуши
2
Лабик
23
Маречек
18
Мицевич
21
11
Гавелка
1
10
25
Гнинг
3-1-3-2-2
26
14
66
Выдра
5
Сакала
30
Маречек
6
10
Ладра
31
Костка
23
Кусей
29
3
2
Лабик
15
15
2
Лабик
21
20
Трубац
20
Трубац
21
35
26
Урбанец
26
Урбанец
35
18
Мицевич
17
17
18
Мицевич
10
14
14
10
6
17
Сухи
17
Сухи
6
30
Маречек
8
Матейовски
8
Матейовски
30
Маречек
23
Кусей
18
Пулькраб
18
Пулькраб
23
Кусей
10
Ладра
32
Джаво
32
Джаво
10
Ладра
5
Сакала
28
28
5
Сакала
Остались в запасе
Теплице
Млада Болеслав
33
Richard Ludha
ВР
16
Егор Цикало
ОП
Главный тренер
Давид Ваврушка
13
Denis Donát
ЦЗ
7
P. Zitny
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
33
Richard Ludha
ВР
16
Егор Цикало
ОП
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
7
P. Zitny
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Теплице - Млада Болеслав
3
2
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
37
63
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
15
10
Офсайды
1
0
Количество передач
252
466
Сейвы
5
1
Точность передач %
64
80
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Lukas Nehasil, Czechia
Стадион:
Na Stinadlech, Teplice
Чехия. Шанс Лига
Все
Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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