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Млада Болеслав
Славия
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
«Лудогорец» – «Славия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Топ-10 фаворитов Лиги Европы по версии Opta
24 сентября, 22:10
0
«Лудогорец» – «Славия»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024
24 сентября, 10:41
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
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Последние матчи
Все
Млада Болеслав
Славия
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
0 : 2
25.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
3 : 0
21.09.2024
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
2 : 0
01.09.2024
Пардубице
Лига чемпионов, 4 раунд
Славия
2 : 1
28.08.2024
Лилль

Млада Болеслав - Славия: обзор матча 17 сентября 2024

Млада Болеслав
17.09.2024, вторник, 20:30
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
0 : 2
Матч завершен
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Славия
23' М. Хытил
42' Э. Малик Диуф
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Млада Болеслав - Славия
Матч завершен
87'
Замена
Матей Юрасек ️️️️➡️️ Томаш Хоры
87'
Замена
Степан Шалоупек ️️️️➡️️ Христос Зафейрис
Замена
Andrej Kadlec ️️️️➡️️ Якуб Фулнек
87'
Замена
Ламин Джаво ️️️️➡️️ Tomas Kral
87'
80'
Замена
Ондржей Змозла ️️️️➡️️ Эль-Хаджи Малик Диуф
80'
Замена
Конрад Валлем ️️️️➡️️ Давид Дудера
73'
Желтая карточка
Ондржей Лингр
67'
Замена
Ондржей Лингр ️️️️➡️️ Моймир Хытил
Замена
Даниэль Маречек ️️️️➡️️ Матей Пулькраб
67'
Желтая карточка
Марек Сухи
54'
53'
Желтая карточка
Томаш Голеш
Замена
Бенсон Сакала ️️️️➡️️ Daniel Langhamer
46'
42'
ГОЛ! 0:2! Эль-Хаджи Малик Диуф
Желтая карточка
Патрик Выдра
30'
23'
ГОЛ! 0:1! Моймир Хытил
Пас отдал Томаш Голеш
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
14
Tomas Kral
ЦЗ
66
Патрик Выдра
ЦЗ
17
Марек Сухи
(К) ЦЗ
6
Daniel Langhamer
ЦП
10
Томаш Ладра
ЦП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
23
Василь Кусей
ЛВ
31
Доминик Костка
ПВ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Славия
31
Antonin Kinsky
ВР
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЛЗ
18
Ян Боржил
(К) ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
21
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
10
Христос Зафейрис
ЦП
17
Лукаш Провод
ЛВ
13
Моймир Хытил
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
26
Andrej Kadlec
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
30
Даниэль Маречек
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
32
Ламин Джаво
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Славия
24
Алеш Мандоус
ВР
33
Ондржей Змозла
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
14
Simion Michez
ЦП
6
Конрад Валлем
ПВ
35
Матей Юрасек
ЦФ
3-2-3-3
14
66
Выдра
17
Сухи
6
10
Ладра
23
Кусей
11
Фулнек
31
Костка
18
Пулькраб
3
29
3-2-2-1-2
31
3
Голеш
12
Диуф
5
Огбу
21
Дудера
18
Боржил
10
Зафейрис
19
Дорли
17
Провод
25
Хоры
13
Хытил
11
Фулнек
26
26
11
Фулнек
6
5
Сакала
5
Сакала
6
18
Пулькраб
30
Маречек
30
Маречек
18
Пулькраб
14
32
Джаво
32
Джаво
14
12
Диуф
33
Змозла
33
Змозла
12
Диуф
10
Зафейрис
2
Шалоупек
2
Шалоупек
10
Зафейрис
13
Хытил
32
Лингр
32
Лингр
13
Хытил
21
Дудера
6
Валлем
6
Валлем
21
Дудера
25
Хоры
35
Юрасек
35
Юрасек
25
Хоры
Остались в запасе
Млада Болеслав
Славия
13
Denis Donát
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
14
Simion Michez
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
Остались в запасе
24
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
14
Simion Michez
ЦП
Главный тренер
Марек Кулик
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Млада Болеслав - Славия
2
3
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
42
58
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
13
Офсайды
1
3
Количество передач
331
442
Сейвы
2
3
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Информация о матче
Стадион:
Mestsky stadion UMT, Mlada Boleslav
Чехия. Шанс Лига
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Текущие
Будущие
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
- : -
06.10.2024
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