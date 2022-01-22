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Яблонец
Млада Болеслав
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
22 января 2022, 20:58
5
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
22 января 2022, 19:58
1
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
22 января 2022, 18:14
7
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
18 января 2022, 22:48
0
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
15 июля 2021, 15:12
0
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
1 сентября 2021, 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
5 июля 2021, 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
8 февраля 2021, 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
10 июня 2020, 21:35
1
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»
6 июня 2020, 23:58
1
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Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Яблонец
2 : 0
28.09.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Карвина
1 : 0
21.09.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
31.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
1 : 2
17.08.2024
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Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Млада Болеслав
2 : 2
22.09.2024
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Млада Болеслав
0 : 2
17.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Пакш
0 : 3
29.08.2024
Млада Болеслав
Лига конференций, 4 раунд
Млада Болеслав
2 : 2
22.08.2024
Пакш

Яблонец - Млада Болеслав: обзор матча 20 июля 2024

Яблонец
20.07.2024, суббота, 15:30
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
2 : 0
Матч завершен
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Млада Болеслав
31' Д. Холлы
80' В. Чантуришвили
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Яблонец - Млада Болеслав
Матч завершен
86'
Желтая карточка
Василь Кусей
Замена
Eduardo Nardini ️️️️➡️️ Михал Беран
86'
Замена
Oliver Velich ️️️️➡️️ Доминик Холлы
86'
Замена
Bienvenue Kanakimana ️️️️➡️️ Матей Полидар
86'
Желтая карточка
Ян Фортельный
85'
ГОЛ! 2:0! Вахтанг Чантуришвили
Пас отдал Daniel Souček
80'
79'
Замена
Denis Donát ️️️️➡️️ Даниэль Маречек
73'
Вторая желтая
Марек Сухи
72'
Желтая карточка
Марек Сухи
Замена
Daniel Souček ️️️️➡️️ Sebastian Nebyla
71'
62'
Замена
Василь Кусей ️️️️➡️️ Томаш Ладра
Замена
Ян Фортельный ️️️️➡️️ Alexis Alegue
59'
Желтая карточка
Alexis Alegue
54'
46'
Замена
Якуб Фулнек ️️️️➡️️ Марек Матейовски
45' +3
Вторая желтая
Бенсон Сакала
ГОЛ! 1:0! Доминик Холлы
Пас отдал Вахтанг Чантуришвили
31'
15'
Желтая карточка
Бенсон Сакала
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
4
Nemanja Tekijaški
(К) ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
22
Якуб Мартинец
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
36
Tomáš Schánělec
ЦП
77
Alexis Alegue
ЦП
26
Доминик Холлы
ЦП
6
Михал Беран
АП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЛВ
25
Sebastian Nebyla
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Млада Болеслав
66
Патрик Выдра
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Бенсон Сакала
ОП
8
Марек Матейовски
(К) ЦП
10
Томаш Ладра
ЦП
30
Даниэль Маречек
ЦП
31
Доминик Костка
ПВ
18
Матей Пулькраб
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Яблонец
1
Vilem Fendrich
ВР
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
5
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
11
Ян Фортельный
ЦФ
32
Oliver Velich
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Млада Болеслав
14
Tomas Kral
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
6
Флоран Пулоло
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
11
Якуб Фулнек
ЛВ
23
Василь Кусей
ЛВ
9
Matyáš Vojta
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
28
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
4-3-2-1
1
Гануш
4
21
Полидар
22
Мартинец
18
Чедидла
36
77
26
Холлы
7
Чантуришвили
6
Беран
25
2-1-3-1-4
66
Выдра
17
Сухи
5
Сакала
8
Матейовски
10
Ладра
30
Маречек
31
Костка
3
29
12
18
Пулькраб
21
Полидар
20
20
21
Полидар
6
Беран
8
8
6
Беран
25
14
14
25
77
11
Фортельный
11
Фортельный
77
26
Холлы
32
32
26
Холлы
30
Маречек
13
13
30
Маречек
8
Матейовски
11
Фулнек
11
Фулнек
8
Матейовски
10
Ладра
23
Кусей
23
Кусей
10
Ладра
Остались в запасе
Яблонец
Млада Болеслав
1
Vilem Fendrich
ВР
5
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
14
Tomas Kral
ЦЗ
6
Флоран Пулоло
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
9
Matyáš Vojta
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
28
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Марек Кулик
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
5
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Остались в запасе
14
Tomas Kral
ЦЗ
6
Флоран Пулоло
ЦП
6
Daniel Langhamer
ЦП
22
Антонин Ваничек
ПП
9
Matyáš Vojta
ЦФ
70
Jan Buryán
ЦФ
28
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Марек Кулик
Статистика матча Яблонец - Млада Болеслав
2
2
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
19
Количество передач
381
347
Сейвы
2
6
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marek Radina, Czech Republic
Стадион:
Stadion Střelnice, Jablonec
Чехия. Шанс Лига
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Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Баник
- : -
29.09.2024
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Виктория
- : -
29.09.2024
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
- : -
29.09.2024
Славия
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Карвина
- : -
05.10.2024
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
- : -
05.10.2024
Дукла
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Динамо
- : -
05.10.2024
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Слован
- : -
05.10.2024
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Чехия. Шанс Лига, 11 тур
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- : -
06.10.2024
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