Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Товарищеские матчи. Кухта помог «Локомотиву» сыграть вничью с «Яблонцем», «Ростов» уступил «Спарте» и другие результаты
Кухта забил за «Локомотив» в дебютном матче против «Яблонца»
Мампасси, Бабкин, Кухта – в основе «Локомотива» на матч с «Яблонцем»
«Локомотив» определился с соперниками по первому зимнему сбору
Товарищеский матч. «Динамо» уступил чешскому «Яблонцу»
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
Тренер «Млады Болеслав» Вебер – об автоголе Татаева: «Просто неудачный момент. Алексей наш лучший защитник»