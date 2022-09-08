Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты

«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы