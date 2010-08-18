Нордшелланд

Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России