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Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций