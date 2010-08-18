Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России