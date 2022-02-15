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Люнгбю
Ольборг
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
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Последние матчи
Все
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Люнгбю - Ольборг: обзор матча 10 ноября 2024

Люнгбю
10.11.2024, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 15 тур
- : -
Не начался
Ольборг
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Люнгбю - Ольборг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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