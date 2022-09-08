Силькеборг

Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора