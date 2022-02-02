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Виборг
Сендерийск
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
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Виборг
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Сендерийск
Виборг - Сендерийск: обзор матча 27 октября 2024
Виборг
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 13 тур
- : -
Не начался
Сендерийск
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Виборг - Сендерийск
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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