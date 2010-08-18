Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании