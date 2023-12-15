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Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»