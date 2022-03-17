Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары