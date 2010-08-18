Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора