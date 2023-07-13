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Орхус
Рандерс
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
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Орхус
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс

Орхус - Рандерс: обзор матча 28 сентября 2024

Орхус
28.09.2024, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 10 тур
2 : 2
Матч завершен
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Рандерс
25' Т. Бек
79' М. Эмиль Мадсен
44' Д. Бьоркенгрен
61' Ф. Данхо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Рандерс
Матч завершен
90' +9
Желтая карточка
Симен Нордли
Желтая карточка
Якоб Андерсен
90' +9
90' +5
Желтая карточка
Андре Ремер
Желтая карточка
Феликс Беймо
90' +2
Замена
Юссуф Баджи ️️️️➡️️ Тобиас Бек
90' +1
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Николай Поульсен
82'
ГОЛ! 2:2! Мадс Эмиль Мадсен
79'
76'
Замена
Mohamed Toure ️️️️➡️️ Norman Campbell
75'
Замена
Laurits Pedersen ️️️️➡️️ Матиас Греве
74'
Желтая карточка
Вессел Даммерс
Желтая карточка
Тобиас Бек
74'
68'
Желтая карточка
Norman Campbell
68'
Замена
Стефен Одей ️️️️➡️️ Флориан Данхо
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Йонас Йенсен-Аббью
67'
Желтая карточка
Микаэл Андерсон
63'
61'
ГОЛ! 1:2! Флориан Данхо
Пас отдал Матиас Греве
44'
ГОЛ! 1:1! Джон Бьоркенгрен
ГОЛ! 1:0! Тобиас Бек
25'
24'
Желтая карточка
Оливер Ольсен
4'
Желтая карточка
Флориан Данхо
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Рандерс
29
Оливер Занден
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
28
Андре Ремер
ОП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Симен Нордли
ЛВ
1
Paul Izzo
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
26
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Орхус
32
Jonathan Hutters
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Юссуф Баджи
ЦФ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Рандерс
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
16
Laurits Pedersen
ЦП
7
Mohamed Toure
ЦФ
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
19
Кал
40
Йенсен-Аббью
5
Тингагер
2
Беймо
6
Поульсен
8
Андерсон
7
Мадсен
10
Арнстад
31
Бек
9
Мортенсен
4-1-1-2-3
27
Ольсен
4
Даммерс
3
Хег
29
Занден
28
Ремер
6
Бьоркенгрен
17
Греве
9
Нордли
26
Данхо
10
1
40
Йенсен-Аббью
26
Андерсен
26
Андерсен
40
Йенсен-Аббью
6
Поульсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
6
Поульсен
31
Бек
15
Баджи
15
Баджи
31
Бек
17
Греве
16
16
17
Греве
10
7
7
10
26
Данхо
90
Одей
90
Одей
26
Данхо
Остались в запасе
Орхус
Рандерс
32
Jonathan Hutters
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
32
Jonathan Hutters
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Остались в запасе
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Орхус - Рандерс
4
6
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
2
5
Нарушения
16
18
Офсайды
1
0
Количество передач
428
330
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
75
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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