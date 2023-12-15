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Виборг
Нордшелланд
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
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Последние матчи
Все
Виборг
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Виборг - Нордшелланд: обзор матча 20 сентября 2024

Виборг
20.09.2024, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
3 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Нордшелланд
28' С. Радич
39' Р. Жуниор
45+1' И. Йенсен
15' S. Walle Egeli
86' Л. Хей
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виборг - Нордшелланд
Матч завершен
Желтая карточка
Оскар Хедвалль
90' +1
Замена
Иван Насберг ️️️️➡️️ Исак Йенсен
87'
86'
ГОЛ! 3:2! Лукас Хей
Пас отдал Йеппе Тверсков
85'
Замена
Araphat Mohammed ️️️️➡️️ Марк Бринк
85'
Замена
Caleb Marfo Yirenkyi ️️️️➡️️ Петер Анкерсен
Замена
Чарли Хорнеман ️️️️➡️️ Магнус Вестергор
82'
75'
Замена
Лукас Хегсберг ️️️️➡️️ Sindre Walle Egeli
67'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
Замена
Аносике Эмента ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
60'
Замена
Джастин Лонвейк ️️️️➡️️ Thomas Jørgensen
60'
46'
Замена
Milan Iloski ️️️️➡️️ Мадс Хансен
46'
Замена
Марио Доржель ️️️️➡️️ Зидан Сертдемир
ГОЛ! 3:1! Исак Йенсен
Пас отдал Магнус Вестергор
45' +1
Желтая карточка
Ренато Жуниор
45'
ГОЛ! 2:1! Ренато Жуниор
Пас отдал Магнус Вестергор
39'
ГОЛ! 1:1! Стипе Радич
28'
15'
ГОЛ! 0:1! Sindre Walle Egeli
Пас отдал Лукас Хей
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
4
Николас Бюрги
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
28
Магнус Вестергор
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
12
Thomas Jørgensen
ЦП
10
Исак Йенсен
ЛВ
7
Сержинью
ЛВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
(К) ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
16
Марк Бринк
ЦП
21
Зидан Сертдемир
ЦП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
11
Мадс Хансен
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
2
Иван Насберг
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
19
Джастин Лонвейк
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
8
Ибраим Саид
ПВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
Нордшелланд
38
William Lykke
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Araphat Mohammed
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
36
Caleb Marfo Yirenkyi
ЦП
8
Марио Доржель
ЦП
17
Levy Nene
ЦФ
32
Milan Iloski
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Хедвалль
55
Радич
4
Бюрги
24
Аньембе
13
Греннинг
28
Вестергор
18
Мбом
12
7
Сержинью
10
Йенсен
11
Жуниор
4-2-2-2
13
Хансен
19
Хей
6
Тверсков
2
Анкерсен
5
Свенссон
16
Бринк
21
Сертдемир
11
Хансен
10
Нигрен
14
7
Ингвартсен
10
Йенсен
2
Насберг
2
Насберг
10
Йенсен
12
19
Лонвейк
19
Лонвейк
12
28
Вестергор
17
Хорнеман
17
Хорнеман
28
Вестергор
11
Жуниор
14
Эмента
14
Эмента
11
Жуниор
14
24
Хегсберг
24
Хегсберг
14
16
Бринк
20
20
16
Бринк
2
Анкерсен
36
36
2
Анкерсен
21
Сертдемир
8
Доржель
8
Доржель
21
Сертдемир
11
Хансен
32
32
11
Хансен
Остались в запасе
Виборг
Нордшелланд
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
38
William Lykke
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
18
Justin Janssen
ЦП
17
Levy Nene
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
Остались в запасе
38
William Lykke
ВР
45
Noah Markmann
ЦЗ
18
Justin Janssen
ЦП
17
Levy Nene
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Виборг - Нордшелланд
2
1
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
36
64
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
14
Количество передач
411
714
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
91
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Дания. Суперлига
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Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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