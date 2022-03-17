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«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева