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Рандерс
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
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Последние матчи
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Рандерс
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
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Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд

Рандерс - Мидтьюлланд: обзор матча 22 сентября 2024

Рандерс
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Матч завершен
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Мидтьюлланд
16' N. Campbell
45+3' С. Нордли
19' Франкулину
90+1' А. Симсир (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рандерс - Мидтьюлланд
Матч завершен
90' +1
ГОЛ с пенальти! 2:2! Арал Симсир
Желтая карточка
Вессел Даммерс
89'
86'
Желтая карточка
Pedro Bravo
81'
Замена
Виктор Линд ️️️️➡️️ Кевин Мбабу
Замена
Mohamed Toure ️️️️➡️️ Флориан Данхо
72'
68'
Замена
Pedro Bravo ️️️️➡️️ Эмилиано Мартинес
67'
Замена
Кристоффер Аскильдсен ️️️️➡️️ Ян Кухта
58'
Замена
Арал Симсир ️️️️➡️️ Вальдемар Андреасен
58'
Замена
Эдвард Чилуфья ️️️️➡️️ Франкулину
ГОЛ! 2:1! Симен Нордли
Пас отдал Матиас Греве
45' +3
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
41'
19'
ГОЛ! 1:1! Франкулину
Пас отдал Эмилиано Мартинес
ГОЛ! 1:0! Norman Campbell
Пас отдал Симен Нордли
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
28
Андре Ремер
ОП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Симен Нордли
ЛВ
10
Norman Campbell
ЦФ
26
Флориан Данхо
ЦФ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Ousmane Diao
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
5
Эмилиано Мартинес
ОП
20
Вальдемар Андреасен
АП
11
Дарио Осорио
ПВ
25
Ян Кухта
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Рандерс
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
30
Mike Themsen
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
7
Mohamed Toure
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
34
Bilal Krubally
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
53
Виктор Линд
ЦФ
4-1-1-2-3
44
Дир
3
Хег
4
Даммерс
27
Ольсен
28
Ремер
6
Бьоркенгрен
9
Нордли
17
Греве
1
26
Данхо
10
4-2-2-2
16
Олафссон
43
Мбабу
6
Андерссон
22
Серенсен
4
21
Кастильо
5
Мартинес
11
Осорио
20
Андреасен
7
Франкулину
25
Кухта
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
26
Данхо
7
7
26
Данхо
25
Кухта
17
Аскильдсен
17
Аскильдсен
25
Кухта
5
Мартинес
19
19
5
Мартинес
20
Андреасен
58
Симсир
58
Симсир
20
Андреасен
7
Франкулину
14
Чилуфья
14
Чилуфья
7
Франкулину
43
Мбабу
53
Линд
53
Линд
43
Мбабу
Остались в запасе
Рандерс
Мидтьюлланд
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
34
Bilal Krubally
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
24
Сабил Хансен
ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
34
Bilal Krubally
ЦЗ
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Рандерс - Мидтьюлланд
1
1
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
6
Офсайды
3
3
Количество передач
480
470
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
84
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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