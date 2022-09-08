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Силькеборг
Брондбю
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
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Последние матчи
Все
Силькеборг
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Силькеборг - Брондбю: обзор матча 22 сентября 2024

Силькеборг
22.09.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 9 тур
3 : 3
Матч завершен
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Брондбю
13' Й. Андерсен
58' Т. Адамсен
72' Т. Адамсен (П)
23' Ю. Сузуки
63' Д. Васс (П)
67' М. Райович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Силькеборг - Брондбю
Матч завершен
87'
Замена
Jordi Vanlerberghe ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
Замена
Alexander Simmelhack ️️️️➡️️ Андреас Поульсен
83'
Замена
Робин Эстрем ️️️️➡️️ Йеппе Андерсен
83'
83'
Замена
Стейн Спирингс ️️️️➡️️ Даниэль Васс
ГОЛ с пенальти! 3:3! Тонни Адамсен
72'
71'
Красная карточка
Расмус Лауритсен
67'
ГОЛ! 2:3! Милета Райович
Пас отдал Матиас Квистгарден
63'
ГОЛ с пенальти! 2:2! Даниэль Васс
63'
Замена
Николай Валлис ️️️️➡️️ Йосип Радошевич
Замена
Юнес Бакиз ️️️️➡️️ Рамазан Оразов
60'
ГОЛ! 2:1! Тонни Адамсен
Пас отдал Оливер Сонне
58'
46'
Замена
Милета Райович ️️️️➡️️ Филип Бундгор
23'
ГОЛ! 1:1! Юито Сузуки
Пас отдал Шон Клайбер
ГОЛ! 1:0! Йеппе Андерсен
Пас отдал Оливер Сонне
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
7
Рамазан Оразов
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
6
Пелле Маттссон
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
4
Якоб Расмуссен
(К) ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
37
Clement Bischoff
ЦП
22
Йосип Радошевич
ЦП
10
Даниэль Васс
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
36
Julius Nielsen
ЦП
11
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
43
Lukas Larsen
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
35
Noah Nartey
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
17
Милета Райович
ЦФ
4-1-4-1
1
Ларсен
15
Теланнер
4
Ганшаш
2
Поульсен
5
Сонне
8
Андерсен
7
Оразов
6
Маттссон
33
20
23
Адамсен
4-3-2-1
1
Пенц
31
Клайбер
4
Расмуссен
5
Лауритсен
2
Себулонсен
37
22
Радошевич
10
Васс
28
Сузуки
11
Бундгор
36
Квистгарден
8
Андерсен
3
Эстрем
3
Эстрем
8
Андерсен
7
Оразов
10
Бакиз
10
Бакиз
7
Оразов
2
Поульсен
9
9
2
Поульсен
36
Квистгарден
30
30
36
Квистгарден
10
Васс
6
Спирингс
6
Спирингс
10
Васс
22
Радошевич
7
Валлис
7
Валлис
22
Радошевич
11
Бундгор
17
Райович
17
Райович
11
Бундгор
Остались в запасе
Силькеборг
Брондбю
30
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
36
Julius Nielsen
ЦП
11
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
16
Томас Миккельсен
ВР
43
Lukas Larsen
ЦЗ
35
Noah Nartey
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
36
Julius Nielsen
ЦП
11
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
43
Lukas Larsen
ЦЗ
35
Noah Nartey
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Силькеборг - Брондбю
1
Всего ударов по воротам
13
21
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
8
11
Офсайды
0
2
Количество передач
470
540
Сейвы
4
0
Точность передач %
89
90
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Дания. Суперлига
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Текущие
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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