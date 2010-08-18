Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Сендерийск
Вайле
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Больше новостей
Последние матчи
Все
Сендерийск
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле

Сендерийск - Вайле: обзор матча 22 сентября 2024

Сендерийск
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Вайле
27' Л. Камили
90+7' M. Dal Hende
74' Й. Нгбакото
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сендерийск - Вайле
Матч завершен
ГОЛ! 2:1! Marc Dal Hende
Пас отдал Андреас Оггесен
90' +7
89'
Замена
Дамиан ван Брюгген ️️️️➡️️ Tobias Lauritsen
77'
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Christian Gammelgaard
Желтая карточка
Якоб Буск Йенсен
75'
75'
Желтая карточка
Lundrim Hetemi
74'
ГОЛ! 1:1! Йени Нгбакото
Пас отдал Муса Джувара
Замена
Marc Dal Hende ️️️️➡️️ Chidiebube Duru
72'
71'
Желтая карточка
Муса Джувара
65'
Желтая карточка
Кристиан Киркегор
Замена
Tobias Sommer ️️️️➡️️ José Gallegos
64'
Замена
Андреас Оггесен ️️️️➡️️ Jeppe Simonsen
64'
Замена
Mads Agger ️️️️➡️️ Lukas Björklund
63'
61'
Замена
Йени Нгбакото ️️️️➡️️ Андерс Якобсен
61'
Замена
Муса Джувара ️️️️➡️️ D. Emmanouilidis
46'
Замена
Кристиан Киркегор ️️️️➡️️ Хамза Барри
42'
Желтая карточка
Tobias Lauritsen
ГОЛ! 1:0! Лирим Камили
Пас отдал Кристалл Мани Ингасон
27'
12'
Желтая карточка
Marius Elvius
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
4
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
8
Lukas Björklund
ЦП
6
R. Vinderslev
(К) ЦП
17
José Gallegos
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Вайле
1
Игор Векич
ВР
59
Marius Elvius
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
(К) ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
8
Tobias Lauritsen
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Сендерийск
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
11
Alexander Lyng
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
26
Tobias Sommer
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
25
Mads Agger
ЦФ
24
Olti Hyseni
ЦФ
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
11
Муса Джувара
ЛВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
3-4-1-2
16
Буск Йенсен
23
4
Гретарссон
12
8
17
7
Эмини
6
15
Камили
21
10
Ингасон
2-5-1-2
1
Векич
59
4
18
Якобсен
8
17
25
29
Йенсен
5
Барри
37
34
23
5
5
23
21
22
Оггесен
22
Оггесен
21
17
26
26
17
8
25
25
8
8
14
ван Брюгген
14
ван Брюгген
8
17
11
Джувара
11
Джувара
17
5
Барри
10
Киркегор
10
Киркегор
5
Барри
18
Якобсен
7
Нгбакото
7
Нгбакото
18
Якобсен
37
33
Йебоа
33
Йебоа
37
Остались в запасе
Сендерийск
Вайле
11
Alexander Lyng
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
24
Olti Hyseni
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
24
Tobias Jakobsen
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
11
Alexander Lyng
ЦП
18
Ivan Nikolov
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
24
Olti Hyseni
ЦФ
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Сендерийск - Вайле
1
5
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
11
Офсайды
1
2
Количество передач
488
383
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
72
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Simon Duerlund Rasmussen, Denmark
Стадион:
Sydbank Park, Haderslev
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
Орхус
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+