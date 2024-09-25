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Мидтьюлланд
Копенгаген
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
5 августа, 15:57
6
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
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Последние матчи
Все
Мидтьюлланд
Копенгаген
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген

Мидтьюлланд - Копенгаген: обзор матча 14 сентября 2024

Мидтьюлланд
14.09.2024, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Копенгаген
69' О. Серенсен
79' O. Diao
31' К. Дикс (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мидтьюлланд - Копенгаген
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Томас Делэни
90' +1
Желтая карточка
Габриэл Перейра
86'
Замена
Oliver Højer ️️️️➡️️ Мохамед Эльюнусси
Замена
Денил Кастильо ️️️️➡️️ Франкулину
86'
Желтая карточка
Франкулину
85'
84'
Замена
Rodrigo Huescas ️️️️➡️️ Гиорги Гочолеишвили
84'
Замена
Виктор Классон ️️️️➡️️ Пантелис Хацидиакос
82'
Желтая карточка
Андреас Корнелиус
Желтая карточка
Ousmane Diao
79'
ГОЛ! 2:1! Ousmane Diao
79'
Желтая карточка
Эмилиано Мартинес
75'
73'
Замена
Андреас Корнелиус ️️️️➡️️ Магнус Маттссон
72'
Желтая карточка
Лукас Лерагер
ГОЛ! 1:1! Оливер Серенсен
Пас отдал Ousmane Diao
69'
68'
Желтая карточка
Пантелис Хацидиакос
Замена
Вальдемар Андреасен ️️️️➡️️ Арал Симсир
64'
Замена
Эдвард Чилуфья ️️️️➡️️ Ян Кухта
63'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Кевин Дикс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
11
Дарио Осорио
ПВ
25
Ян Кухта
ЦФ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
6
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
27
Томас Делэни
(К) ОП
12
Лукас Лерагер
ЦП
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
9
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
53
Виктор Линд
ЦФ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
7
Виктор Классон
ЛВ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
13
Rodrigo Huescas
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
16
Robert
ЦФ
45
Amin Chiakha
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Олафссон
6
Андерссон
22
Серенсен
4
43
Мбабу
5
Мартинес
24
Серенсен
58
Симсир
11
Осорио
7
Франкулину
25
Кухта
4-1-1-3-1
1
Тротт
2
Дикс
6
Хацидиакос
5
Перейра
22
Гочолеишвили
27
Делэни
12
Лерагер
30
Ахури
10
Эльюнусси
8
Маттссон
9
Онугха
7
Франкулину
21
Кастильо
21
Кастильо
7
Франкулину
58
Симсир
20
Андреасен
20
Андреасен
58
Симсир
25
Кухта
14
Чилуфья
14
Чилуфья
25
Кухта
10
Эльюнусси
38
38
10
Эльюнусси
6
Хацидиакос
7
Классон
7
Классон
6
Хацидиакос
22
Гочолеишвили
13
13
22
Гочолеишвили
8
Маттссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
8
Маттссон
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Копенгаген
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
53
Виктор Линд
ЦФ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
16
Robert
ЦФ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
53
Виктор Линд
ЦФ
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
16
Robert
ЦФ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Якоб Неструп
Статистика матча Мидтьюлланд - Копенгаген
3
5
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
17
3
Нарушения
10
15
Офсайды
1
3
Количество передач
334
360
Сейвы
1
3
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob A. Sundberg, Denmark
Стадион:
МКХ Арена
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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