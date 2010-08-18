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Вайле
Виборг
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
25 августа, 15:43
0
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
22 августа, 14:16
8
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
18 августа, 15:07
4
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
18 августа, 10:28
10
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
12 июля, 13:02
9
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
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Вайле
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Орхус
5 : 1
19.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг

Вайле - Виборг: обзор матча 15 сентября 2024

Вайле
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
0 : 5
Матч завершен
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Виборг
45' Й. Греннинг (П)
65' И. Йенсен
68' А. Эмента
85' А. Эмента
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Вайле - Виборг
Матч завершен
85'
ГОЛ! 0:4! Аносике Эмента
Пас отдал Чарли Хорнеман
79'
Замена
Мадс Сендергор ️️️️➡️️ Йеппе Греннинг
Желтая карточка
Luka Hujber
71'
Замена
Luka Hujber ️️️️➡️️ Муса Джувара
71'
68'
ГОЛ! 0:3! Аносике Эмента
67'
Замена
Чарли Хорнеман ️️️️➡️️ Исак Йенсен
67'
Замена
Аносике Эмента ️️️️➡️️ Ренато Жуниор
67'
Замена
Джастин Лонвейк ️️️️➡️️ Thomas Jørgensen
65'
ГОЛ! 0:2! Исак Йенсен
Пас отдал Ренато Жуниор
Замена
D. Emmanouilidis ️️️️➡️️ Кристиан Киркегор
59'
Замена
Christian Gammelgaard ️️️️➡️️ Йени Нгбакото
59'
Желтая карточка
Хамза Барри
54'
53'
Желтая карточка
Николас Бюрги
Замена
Tobias Lauritsen ️️️️➡️️ Андерс Якобсен
46'
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Lundrim Hetemi
46'
Желтая карточка
Ричард Йенсен
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1! Йеппе Греннинг
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Игор Векич
ВР
13
Стефан Велков
ЦЗ
59
Marius Elvius
ЦЗ
4
Oliver Provstgaard
(К) ЦЗ
5
Хамза Барри
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
11
Муса Джувара
ЛВ
10
Кристиан Киркегор
ПВ
7
Йени Нгбакото
ПВ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
12
Thomas Jørgensen
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
7
Сержинью
ЛВ
10
Исак Йенсен
ЛВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Вайле
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
8
Tobias Lauritsen
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
71
Масаки Мурата
ЦП
25
Luka Hujber
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
37
Christian Gammelgaard
ЦФ
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
19
Джастин Лонвейк
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
17
Чарли Хорнеман
ПВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
3-3-3-1
1
Векич
13
Велков
59
4
5
Барри
29
Йенсен
18
Якобсен
11
Джувара
10
Киркегор
7
Нгбакото
34
3-1-3-2-1
16
Хедвалль
24
Аньембе
55
Радич
4
Бюрги
13
Греннинг
12
28
Вестергор
18
Мбом
7
Сержинью
10
Йенсен
11
Жуниор
18
Якобсен
8
8
18
Якобсен
10
Киркегор
17
17
10
Киркегор
11
Джувара
25
25
11
Джувара
34
33
Йебоа
33
Йебоа
34
7
Нгбакото
37
37
7
Нгбакото
13
Греннинг
6
Сендергор
6
Сендергор
13
Греннинг
12
19
Лонвейк
19
Лонвейк
12
10
Йенсен
17
Хорнеман
17
Хорнеман
10
Йенсен
11
Жуниор
14
Эмента
14
Эмента
11
Жуниор
Остались в запасе
Вайле
Виборг
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
24
Tobias Jakobsen
ВР
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
71
Масаки Мурата
ЦП
15
Ebenezer Ofori
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукас Лунд
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
2
Иван Насберг
ЦЗ
37
Якоб Вестер
ЦП
8
Ибраим Саид
ПВ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Вайле - Виборг
3
1
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
4
10
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
16
9
Количество передач
404
509
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
82
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
17
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jens Maae, Denmark
Стадион:
Vejle Stadium, Vejle
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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