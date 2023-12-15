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Нордшелланд
Рандерс
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
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Все
Нордшелланд
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс

Нордшелланд - Рандерс: обзор матча 16 сентября 2024

Нордшелланд
16.09.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Матч завершен
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Рандерс
90+6' Й. Тверсков
78' N. Campbell
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Нордшелланд - Рандерс
Матч завершен
ГОЛ! 1:1! Йеппе Тверсков
Пас отдал Лукас Хегсберг
90' +6
90' +5
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
90' +2
Замена
Mohamed Toure ️️️️➡️️ Матиас Греве
90' +2
Замена
Сабил Хансен ️️️️➡️️ Симен Нордли
Замена
Зидан Сертдемир ️️️️➡️️ Марк Бринк
84'
Замена
Лукас Хегсберг ️️️️➡️️ Sindre Walle Egeli
83'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
82'
78'
ГОЛ! 0:1! Norman Campbell
Пас отдал Симен Нордли
Замена
Levy Nene ️️️️➡️️ Мадс Хансен
61'
59'
Замена
Стефен Одей ️️️️➡️️ Флориан Данхо
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Киан Хансен
5'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
16
Марк Бринк
ЦП
8
Марио Доржель
ЦП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
(К) ЦЗ
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
28
Андре Ремер
ОП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Симен Нордли
ЛВ
19
Tammer Bany
ЦФ
1
Paul Izzo
ЦФ
26
Флориан Данхо
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Нордшелланд
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
18
Justin Janssen
ЦП
20
Araphat Mohammed
ЦП
21
Зидан Сертдемир
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
32
Milan Iloski
ЦФ
17
Levy Nene
ЦФ
Рандерс
24
Сабил Хансен
ЦЗ
23
Christian Östergaard
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
30
Mike Themsen
ЦП
90
Стефен Одей
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Хансен
6
Тверсков
4
Хансен
2
Анкерсен
5
Свенссон
19
Хей
16
Бринк
8
Доржель
10
Нигрен
14
7
Ингвартсен
4-1-1-2-3
27
Ольсен
3
Хег
5
Андерссон
44
Дир
28
Ремер
6
Бьоркенгрен
17
Греве
9
Нордли
26
Данхо
1
19
14
24
Хегсберг
24
Хегсберг
14
16
Бринк
21
Сертдемир
21
Сертдемир
16
Бринк
4
Хансен
11
Хансен
11
Хансен
4
Хансен
Хансен
17
17
Хансен
9
Нордли
24
Хансен
24
Хансен
9
Нордли
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
26
Данхо
90
Одей
90
Одей
26
Данхо
17
Греве
7
7
17
Греве
Остались в запасе
Нордшелланд
Рандерс
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
18
Justin Janssen
ЦП
20
Araphat Mohammed
ЦП
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
23
Christian Östergaard
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
18
Justin Janssen
ЦП
20
Araphat Mohammed
ЦП
32
Milan Iloski
ЦФ
Остались в запасе
23
Christian Östergaard
ЦЗ
30
Mike Themsen
ЦП
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
10
Norman Campbell
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Нордшелланд - Рандерс
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
5
Офсайды
1
1
Количество передач
782
390
Сейвы
2
6
Точность передач %
92
84
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Michael Tykgaard, Denmark
Стадион:
Right to Dream Park, Farum
Дания. Суперлига
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Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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