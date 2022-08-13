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Брондбю
Сендерийск
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
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Все
Брондбю
Сендерийск
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Сендерийск
2 : 1
22.09.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
24.08.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 5 тур
Рандерс
1 : 2
18.08.2024
Сендерийск

Брондбю - Сендерийск: обзор матча 15 сентября 2024

Брондбю
15.09.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Сендерийск
3' М. Квистгарден
75' Ю. Сузуки
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брондбю - Сендерийск
Матч завершен
Замена
Милета Райович ️️️️➡️️ Матиас Квистгарден
83'
Замена
Noah Nartey ️️️️➡️️ Юито Сузуки
83'
83'
Замена
Olti Hyseni ️️️️➡️️ Андреас Оггесен
Желтая карточка
Расмус Лауритсен
78'
ГОЛ! 2:0! Юито Сузуки
Пас отдал Матиас Квистгарден
75'
72'
Замена
José Gallegos ️️️️➡️️ Tobias Sommer
72'
Замена
R. Vinderslev ️️️️➡️️ Lukas Björklund
Замена
Николай Валлис ️️️️➡️️ Филип Бундгор
70'
Замена
Стейн Спирингс ️️️️➡️️ Даниэль Васс
70'
65'
Желтая карточка
Даниэль Лео Гретарссон
ГОЛ! 1:0! Матиас Квистгарден
Пас отдал Филип Бундгор
3'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
4
Якоб Расмуссен
(К) ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Йосип Радошевич
ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Сендерийск
16
Якоб Буск Йенсен
ВР
4
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
22
Андреас Оггесен
ЦП
7
Сефер Эмини
ЦП
8
Lukas Björklund
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
26
Tobias Sommer
(К) ЦФ
25
Mads Agger
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
7
Николай Валлис
АП
24
Марко Дивкович
ЦФ
17
Милета Райович
ЦФ
Сендерийск
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
18
Ivan Nikolov
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
17
José Gallegos
ЦП
24
Olti Hyseni
ЦФ
9
Ivan Djantou
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
4-3-2-1
1
Пенц
31
Клайбер
4
Расмуссен
5
Лауритсен
2
Себулонсен
10
Васс
22
Радошевич
37
11
Бундгор
28
Сузуки
36
Квистгарден
2-3-1-4
16
Буск Йенсен
4
Гретарссон
12
22
Оггесен
7
Эмини
8
15
Камили
21
10
Ингасон
25
26
10
Васс
6
Спирингс
6
Спирингс
10
Васс
28
Сузуки
35
35
28
Сузуки
11
Бундгор
7
Валлис
7
Валлис
11
Бундгор
36
Квистгарден
17
Райович
17
Райович
36
Квистгарден
8
6
6
8
26
17
17
26
22
Оггесен
24
24
22
Оггесен
Остались в запасе
Брондбю
Сендерийск
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
18
Ivan Nikolov
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Остались в запасе
23
Chidiebube Duru
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
18
Ivan Nikolov
ЦП
11
Alexander Lyng
ЦП
9
Ivan Djantou
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Брондбю - Сендерийск
1
1
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
14
6
Офсайды
5
1
Количество передач
643
441
Сейвы
0
4
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jonas Hansen, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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