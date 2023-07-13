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Орхус
Силькеборг
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
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Последние матчи
Все
Орхус
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Орхус - Силькеборг: обзор матча 15 сентября 2024

Орхус
15.09.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Матч завершен
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Силькеборг
28' Н. Поульсен
22' Т. Адамсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Силькеборг
Матч завершен
Замена
Юссуф Баджи ️️️️➡️️ Тобиас Бек
90'
Замена
Макс Пауэр ️️️️➡️️ Мадс Эмиль Мадсен
90'
87'
Замена
Alexander Simmelhack ️️️️➡️️ Пелле Маттссон
87'
Замена
Оскар Боесен ️️️️➡️️ Mads Freundlich
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Йонас Йенсен-Аббью
80'
77'
Замена
Робин Эстрем ️️️️➡️️ Андреас Поульсен
77'
Замена
Frederik Carlsen ️️️️➡️️ Йеппе Андерсен
75'
Желтая карточка
Йеппе Андерсен
Желтая карточка
Мадс Эмиль Мадсен
72'
Замена
️️️️➡️️ Фредерик Брандхоф
67'
Желтая карточка
Николай Поульсен
63'
57'
Замена
Julius Nielsen ️️️️➡️️ Рамазан Оразов
ГОЛ! 1:1! Николай Поульсен
Пас отдал Мадс Эмиль Мадсен
28'
22'
ГОЛ! 0:1! Тонни Адамсен
Пас отдал Пелле Маттссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
15
Расмус Теланнер
ЦЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
20
Mads Larsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
33
Mads Freundlich
ЦП
6
Пелле Маттссон
ЦП
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Макс Пауэр
ПП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
15
Юссуф Баджи
ЦФ
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
11
Frederik Carlsen
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
36
Julius Nielsen
ЦП
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
4-4-1-1
1
Хансен
19
Кал
5
Тингагер
40
Йенсен-Аббью
2
Беймо
7
Мадсен
8
Андерсон
29
Брандхоф
6
Поульсен
31
Бек
9
Мортенсен
4-1-4-1
1
Ларсен
5
Сонне
4
Ганшаш
15
Теланнер
2
Поульсен
8
Андерсен
7
Оразов
33
6
Маттссон
20
23
Адамсен
40
Йенсен-Аббью
26
Андерсен
26
Андерсен
40
Йенсен-Аббью
7
Мадсен
16
Пауэр
16
Пауэр
7
Мадсен
31
Бек
15
Баджи
15
Баджи
31
Бек
2
Поульсен
3
Эстрем
3
Эстрем
2
Поульсен
8
Андерсен
11
11
8
Андерсен
33
41
Боесен
41
Боесен
33
7
Оразов
36
36
7
Оразов
6
Маттссон
9
9
6
Маттссон
Остались в запасе
Орхус
Силькеборг
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
33
Luka Callø
ЦЗ
4
Tobias Anker
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
20
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Орхус - Силькеборг
3
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
1
2
Количество передач
627
436
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jacob Karlsen, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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