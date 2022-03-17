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Рандерс
Ольборг
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
Лига Европы. «Аталанта» выбила «Байер»; «Монако» вылетел от «Браги», несмотря на ассист Головина
17 марта 2022, 22:50
0
Лига конференций. «Буде-Глимт» выбил «Селтик» и другие результаты
24 февраля 2022, 22:55
0
Лига конференций. «Лестер» разгромил «Рандерс», «Селтик» проиграл «Буде-Глимт» и другие результаты
18 февраля 2022, 01:13
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» победил «Рандерс», «Урал» – «Пюник»
12 февраля 2022, 19:18
0
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
1
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
21 января 2021, 20:55
0
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
21 января 2021, 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
3 февраля 2020, 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
1 февраля 2020, 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
1 февраля 2020, 12:48
0
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Последние матчи
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Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Рандерс
1 : 0
01.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Рандерс - Ольборг: обзор матча 01 сентября 2024

Рандерс
01.09.2024, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Матч завершен
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Ольборг
39' С. Нордли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рандерс - Ольборг
Матч завершен
Желтая карточка
Стефен Одей
90' +4
Замена
Бьорн Копплин ️️️️➡️️ Николас Дир
90' +3
Замена
Сабил Хансен ️️️️➡️️ Симен Нордли
83'
79'
Замена
Jubril Adedeji ️️️️➡️️ Andres Jasson
73'
Замена
Никлас Хелениус ️️️️➡️️ Kasper Davidsen
59'
Замена
Kelvin John ️️️️➡️️ Джон Айредейл
Замена
Стефен Одей ️️️️➡️️ Mohamed Toure
59'
58'
Замена
Mylian Jimenez ️️️️➡️️ Nóel Atli Arnórsson
ГОЛ! 1:0! Симен Нордли
39'
38'
Желтая карточка
Kasper Davidsen
Желтая карточка
Norman Campbell
32'
31'
Желтая карточка
Nóel Atli Arnórsson
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
44
Николас Дир
ЛЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Вессел Даммерс
(К) ЦЗ
27
Оливер Ольсен
ПЗ
28
Андре Ремер
ОП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Симен Нордли
ЛВ
10
Norman Campbell
ЦФ
7
Mohamed Toure
ЦФ
1
Paul Izzo
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Ольборг
1
Винсент Мюллер
ВР
3
Себастьян Отоа
ЦЗ
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
24
Nóel Atli Arnórsson
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
16
Kasper Davidsen
ЦП
8
Melker Widell
ЦП
19
Джон Айредейл
ЦФ
11
Mathias Jørgensen
(К) ЦФ
10
Оливер Росс
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Менно ван Дам
Рандерс
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
24
Сабил Хансен
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
18
Noah Shamoun
ЦП
30
Mike Themsen
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
90
Стефен Одей
ЦФ
Ольборг
22
Rody de Boer
ВР
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
15
Diego Caballo
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
6
Mylian Jimenez
ЦП
7
Jubril Adedeji
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
27
Kelvin John
ЦФ
4-1-1-2-3
44
Дир
3
Хег
4
Даммерс
27
Ольсен
28
Ремер
6
Бьоркенгрен
9
Нордли
17
Греве
1
7
10
4-2-4
1
Мюллер
20
Йоргенсен
2
24
3
Отоа
16
8
17
10
Росс
11
19
Айредейл
9
Нордли
24
Хансен
24
Хансен
9
Нордли
44
Дир
15
Копплин
15
Копплин
44
Дир
7
90
Одей
90
Одей
7
24
6
6
24
17
7
7
17
16
9
Хелениус
9
Хелениус
16
19
Айредейл
27
27
19
Айредейл
Остались в запасе
Рандерс
Ольборг
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
18
Noah Shamoun
ЦП
30
Mike Themsen
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
22
Rody de Boer
ВР
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
15
Diego Caballo
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
Главный тренер
Менно ван Дам
Остались в запасе
5
Хуго Андерссон
ЦЗ
18
Noah Shamoun
ЦП
30
Mike Themsen
ЦП
19
Tammer Bany
ЦФ
25
Oskar Snorre Olsen
ЦФ
20
Abdul Sulemana
ЦФ
Остались в запасе
22
Rody de Boer
ВР
13
Bjarne Pudel
ЦЗ
15
Diego Caballo
ЦЗ
4
Ларс Крамер
ЦЗ
21
Mads Bomholt
ЦП
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Менно ван Дам
Статистика матча Рандерс - Ольборг
2
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
13
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
449
414
Сейвы
1
0
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Aydin Uslu, Denmark
Стадион:
Cepheus Park Randers, Randers
Дания. Суперлига
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Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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