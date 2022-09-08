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Силькеборг
Мидтьюлланд
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
18 сентября, 15:06
0
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
0
«Мидтьюлланд» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
25 сентября, 20:50
0
Мидтьюлланд – Хоффенхайм: прогноз на матч 25 сентября 2024 – Лига Европы
25 сентября, 09:48
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги чемпионов
22 августа, 14:03
0
«Мидтьюлланд» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2024
21 августа, 20:50
0
Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – известен соперник ПАОКа Чалова и Оздоева
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Силькеборг
Мидтьюлланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Вайле
1 : 3
25.08.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд
Лига Европы, 1 тур
Мидтьюлланд
1 : 1
25.09.2024
Хоффенхайм
Дания. Суперлига, 9 тур
Рандерс
2 : 2
22.09.2024
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Силькеборг
1 : 3
01.09.2024
Мидтьюлланд
Лига чемпионов, 4 раунд
Слован
3 : 2
28.08.2024
Мидтьюлланд

Силькеборг - Мидтьюлланд: обзор матча 01 сентября 2024

Силькеборг
01.09.2024, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 7 тур
1 : 3
Матч завершен
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Мидтьюлланд
29' Т. Адамсен
44' Франкулину
77' O. Diao
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Силькеборг - Мидтьюлланд
Матч завершен
Замена
Йенс-Мартин Гаммельбю ️️️️➡️️ Андреас Поульсен
88'
Желтая карточка
Julius Nielsen
84'
77'
ГОЛ! 1:2! Ousmane Diao
Пас отдал Ян Кухта
Замена
Оскар Боесен ️️️️➡️️ Mads Freundlich
76'
Замена
Alexander Simmelhack ️️️️➡️️ Йеппе Андерсен
76'
70'
Замена
Han-Beom Lee ️️️️➡️️ Адам Габриэль
70'
Замена
Ян Кухта ️️️️➡️️ Франкулину
61'
Замена
Адам Букса ️️️️➡️️ Эдвард Чилуфья
61'
Замена
Вальдемар Андреасен ️️️️➡️️ Арал Симсир
44'
ГОЛ! 1:1! Франкулину
Пас отдал Джоэл Андерссон
Желтая карточка
Йеппе Андерсен
39'
ГОЛ! 1:0! Тонни Адамсен
29'
Замена
Julius Nielsen ️️️️➡️️ Юнес Бакиз
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
(К) ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
4
Педру Ганшаш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
5
Оливер Сонне
ПЗ
8
Йеппе Андерсен
ОП
33
Mads Freundlich
ЦП
16
Марк Бринк
ЦП
20
Mads Larsen
ЦП
10
Юнес Бакиз
ЛВ
23
Тонни Адамсен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
16
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Мадс Серенсен
(К) ЦЗ
4
Ousmane Diao
ЦЗ
6
Джоэл Андерссон
ЦЗ
5
Эмилиано Мартинес
ОП
24
Оливер Серенсен
ЦП
13
Адам Габриэль
ЦП
58
Арал Симсир
ЛВ
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
11
Дарио Осорио
ПВ
7
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Силькеборг
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
36
Julius Nielsen
ЦП
11
Frederik Carlsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
41
Оскар Боесен
ЦП
9
Alexander Simmelhack
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Han-Beom Lee
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
20
Вальдемар Андреасен
АП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
25
Ян Кухта
ЦФ
18
Адам Букса
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ларсен
3
Эстрем
2
Поульсен
4
Ганшаш
5
Сонне
8
Андерсен
33
16
Бринк
20
10
Бакиз
23
Адамсен
3-1-2-3-1
16
Олафссон
22
Серенсен
4
6
Андерссон
5
Мартинес
24
Серенсен
13
Габриэль
11
Осорио
14
Чилуфья
58
Симсир
7
Франкулину
2
Поульсен
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
2
Поульсен
10
Бакиз
36
36
10
Бакиз
33
41
Боесен
41
Боесен
33
8
Андерсен
9
9
8
Андерсен
13
Габриэль
3
3
13
Габриэль
58
Симсир
20
Андреасен
20
Андреасен
58
Симсир
7
Франкулину
25
Кухта
25
Кухта
7
Франкулину
14
Чилуфья
18
Букса
18
Букса
14
Чилуфья
Остались в запасе
Силькеборг
Мидтьюлланд
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
11
Frederik Carlsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Йонас Лоссль
ВР
21
Денил Кастильо
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
30
Аске Андресен
ВР
24
Alexander Madsen
ЦЗ
11
Frederik Carlsen
ЦП
7
Рамазан Оразов
ЦП
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
21
Денил Кастильо
ОП
17
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
41
Mikel Krüger-Johnsen
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Силькеборг - Мидтьюлланд
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
4
7
Офсайды
1
4
Количество передач
585
479
Сейвы
2
2
Точность передач %
88
86
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Denmark
Стадион:
JYSK Park, Silkeborg
Дания. Суперлига
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Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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