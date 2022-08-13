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Копенгаген
Брондбю
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
Российский футболист рассказал, во сколько раз увеличилась его зарплата после трансфера в «Копенгаген»
9 сентября, 15:13
0
14 российских легионеров заявлены на общий этап еврокубков сезона-2024/25
6 сентября, 09:00
2
Самый титулованный клуб Дании подписал российского форварда
3 сентября, 08:45
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций
30 августа, 02:19
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа, 09:04
0
«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев
13 августа 2022, 10:19
0
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы
11 февраля 2022, 17:51
5
Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты
9 декабря 2021, 23:24
0
Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»
26 ноября 2021, 01:14
7
Лига Европы. «Наполи» разгромил «Легию», «Монако» с Головиным не смог победить ПСВ и другие результаты
4 ноября 2021, 22:58
3
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Последние матчи
Все
Копенгаген
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Копенгаген
2 : 0
23.09.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
14.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю

Копенгаген - Брондбю: обзор матча 01 сентября 2024

Копенгаген
01.09.2024, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Матч завершен
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Брондбю
4' Г. Перейра
17' К. Дикс (П)
75' М. Эльюнусси
61' М. Квистгарден
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Копенгаген - Брондбю
Матч завершен
Желтая карточка
Amin Chiakha
90' +4
Желтая карточка
Габриэл Перейра
90' +2
Замена
Amin Chiakha ️️️️➡️️ Гиорги Гочолеишвили
90' +2
90'
Замена
Стейн Спирингс ️️️️➡️️ Николай Валлис
82'
Замена
Эммануэль Йебоа ️️️️➡️️ Noah Nartey
82'
Замена
Филип Бундгор ️️️️➡️️ Юито Сузуки
ГОЛ! 3:1! Мохамед Эльюнусси
Пас отдал Виктор Классон
75'
71'
Замена
Марко Дивкович ️️️️➡️️ Себастьян Серас Себулонсен
Замена
Томас Делэни ️️️️➡️️ Элиас Ахури
64'
61'
ГОЛ! 2:1! Матиас Квистгарден
Пас отдал Себастьян Серас Себулонсен
46'
Замена
Николай Валлис ️️️️➡️️ Йосип Радошевич
Замена
Мунаше Гарананга ️️️️➡️️ Магнус Маттссон
44'
Красная карточка
Маркос Лопес
43'
Желтая карточка
Виктор Классон
20'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Кевин Дикс
17'
ГОЛ! 1:0! Габриэл Перейра
Пас отдал Магнус Маттссон
4'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Натан Тротт
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Габриэл Перейра
ЦЗ
22
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
12
Лукас Лерагер
ЦП
7
Виктор Классон
(К) ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Виктор Фрохольдт
ЛВ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Якоб Неструп
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
4
Якоб Расмуссен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
31
Шон Клайбер
ПЗ
2
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
10
Даниэль Васс
(К) ЦП
22
Йосип Радошевич
ЦП
35
Noah Nartey
ЦП
37
Clement Bischoff
ЦП
28
Юито Сузуки
АП
36
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Мунаше Гарананга
ЦЗ
58
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
38
Oliver Højer
ЦП
16
Robert
ЦФ
45
Amin Chiakha
ЦФ
Брондбю
16
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
6
Стейн Спирингс
ЦП
7
Николай Валлис
АП
11
Филип Бундгор
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
33
Эммануэль Йебоа
ЦФ
4-1-3-2
1
Тротт
15
Лопес
22
Гочолеишвили
5
Перейра
2
Дикс
12
Лерагер
8
Маттссон
17
Фрохольдт
30
Ахури
10
Эльюнусси
7
Классон
4-4-1-1
1
Пенц
2
Себулонсен
4
Расмуссен
32
Алвес
31
Клайбер
22
Радошевич
35
37
10
Васс
28
Сузуки
36
Квистгарден
8
Маттссон
4
Гарананга
4
Гарананга
8
Маттссон
30
Ахури
27
Делэни
27
Делэни
30
Ахури
22
Гочолеишвили
45
45
22
Гочолеишвили
Валлис
6
Спирингс
6
Спирингс
Валлис
22
Радошевич
7
Валлис
7
Валлис
22
Радошевич
28
Сузуки
11
Бундгор
11
Бундгор
28
Сузуки
2
Себулонсен
24
Дивкович
24
Дивкович
2
Себулонсен
35
33
Йебоа
33
Йебоа
35
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
31
Рунар Рунарссон
ВР
58
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
16
Robert
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
16
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
58
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
38
Oliver Højer
ЦП
16
Robert
ЦФ
Остались в запасе
16
Томас Миккельсен
ВР
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
34
Ludwig Vraa-Jensen
ЦЗ
18
Кевин Тшиемб
ЦЗ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
3
1
Всего ударов по воротам
5
18
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
0
10
Нарушения
9
11
Офсайды
1
3
Количество передач
267
651
Сейвы
7
1
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Мортен Крог (Силькеборг)
Стадион:
Паркен
Дания. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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