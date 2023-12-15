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Орхус
Нордшелланд
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
«Интер» купил за 7 миллионов капитана молодежной сборной Германии
13 июля 2023, 10:47
3
Кнудсен повторно приостановил контракт с «Ростовом» и ушел в датский клуб
1 июля 2023, 09:09
0
Ходжаниязов: «В Дании после поражений заставляли прыгать в холодную воду. Еще имитировали спасение утопающих и людей из горящего дома»
16 сентября 2022, 09:48
0
Зарплата Уилшира в «Орхусе» – 5 тысяч в неделю (Daily Mail)
21 февраля 2022, 23:58
0
Экс-игрок «Арсенала» Уилшир подписал контракт с датским «Орхусом»
20 февраля 2022, 21:38
2
Клуб АПЛ выкупил за 19,5 миллиона вингера из Дании
10 февраля, 13:50
0
В Лиге конференций команда не вышла в плей-офф, забив больше всех на групповом этапе
15 декабря 2023, 09:15
3
Названы номинанты на звание игрока недели в Лиге конференций
1 декабря 2023, 12:58
0
Назван лучший игрок недели в Лиге конференций
7 октября 2023, 13:24
0
«Бенфика» заплатила 14 миллионов за «нового Холанда»
12 января 2023, 23:46
3
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Последние матчи
Все
Орхус
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Орхус
2 : 2
28.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Орхус
1 : 1
15.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 4
23.08.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
1 : 1
16.09.2024
Рандерс
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 2
31.08.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 2
25.08.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
4 : 1
18.08.2024
Нордшелланд

Орхус - Нордшелланд: обзор матча 31 августа 2024

Орхус
31.08.2024, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 7 тур
4 : 2
Матч завершен
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Нордшелланд
10' М. Ингвартсен (АГ)
49' Т. Бек
53' М. Андерсон
88' Ф. Тингагер
11' Б. Нигрен
16' S. Walle Egeli
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Орхус - Нордшелланд
Матч завершен
Замена
Luka Callø ️️️️➡️️ Николай Поульсен
90' +8
90' +1
Замена
Araphat Mohammed ️️️️➡️️ Sindre Walle Egeli
ГОЛ! 4:2! Фредерик Тингагер
Пас отдал Феликс Беймо
88'
Замена
Фредерик Брандхоф ️️️️➡️️ Мадс Эмиль Мадсен
79'
Замена
Tobias Bach ️️️️➡️️ Йонас Йенсен-Аббью
79'
77'
Замена
Эрик Марксен ️️️️➡️️ Йеппе Тверсков
77'
Замена
Levy Nene ️️️️➡️️ Маркус Ингвартсен
76'
Желтая карточка
Лукас Хегсберг
76'
Желтая карточка
Йеппе Тверсков
66'
Замена
Мадс Хансен ️️️️➡️️ Зидан Сертдемир
65'
Желтая карточка
Марио Доржель
Желтая карточка
Тобиас Бек
65'
63'
Желтая карточка
Зидан Сертдемир
Замена
Якоб Андерсен ️️️️➡️️ Джифт Линкс
57'
ГОЛ! 3:2! Микаэл Андерсон
Пас отдал Николай Поульсен
53'
ГОЛ! 2:2! Тобиас Бек
Пас отдал Микаэл Андерсон
49'
46'
Замена
Лукас Хегсберг ️️️️➡️️ Киан Хансен
Желтая карточка
Эрик Кал
44'
16'
ГОЛ! 1:2! Sindre Walle Egeli
Пас отдал Лукас Хей
11'
ГОЛ! 1:1! Бенжамин Нигрен
Пас отдал Конрад Хардер
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Маркус Ингвартсен
10'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
40
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
8
Микаэл Андерсон
ЦП
7
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
31
Тобиас Бек
ПВ
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
(К) ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
5
Даниэль Свенссон
ЛЗ
19
Лукас Хей
ЦЗ
4
Киан Хансен
(К) ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
21
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Марио Доржель
ЦП
10
Бенжамин Нигрен
ПВ
19
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
14
Sindre Walle Egeli
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Орхус
22
Леопольд Вальстедт
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
33
Luka Callø
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
23
Tobias Bach
ЦП
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Нордшелланд
38
William Lykke
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Araphat Mohammed
ЦП
12
Рокко Асконе
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
11
Мадс Хансен
ПВ
17
Levy Nene
ЦФ
32
Milan Iloski
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
19
Кал
40
Йенсен-Аббью
5
Тингагер
2
Беймо
6
Поульсен
8
Андерсон
7
Мадсен
31
Бек
11
Линкс
9
Мортенсен
4-2-1-3
13
Хансен
19
Хей
4
Хансен
6
Тверсков
5
Свенссон
21
Сертдемир
8
Доржель
10
Нигрен
14
7
Ингвартсен
19
Хардер
6
Поульсен
33
33
6
Поульсен
11
Линкс
26
Андерсен
26
Андерсен
11
Линкс
7
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
7
Мадсен
40
Йенсен-Аббью
23
23
40
Йенсен-Аббью
6
Тверсков
15
Марксен
15
Марксен
6
Тверсков
4
Хансен
24
Хегсберг
24
Хегсберг
4
Хансен
14
20
20
14
21
Сертдемир
11
Хансен
11
Хансен
21
Сертдемир
7
Ингвартсен
17
17
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Орхус
Нордшелланд
22
Леопольд Вальстедт
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
38
William Lykke
ВР
12
Рокко Асконе
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
22
Леопольд Вальстедт
ВР
4
Tobias Anker
ЦЗ
24
Aksel Halsgaard
ЦЗ
18
Richmond Gyamfi
ЦФ
18
Сигурд Хауген
ЦФ
Остались в запасе
38
William Lykke
ВР
12
Рокко Асконе
ЦП
18
Justin Janssen
ЦП
32
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Орхус - Нордшелланд
2
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
395
519
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
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Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Ceres Park, Aarhus
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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