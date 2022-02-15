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Виборг
Люнгбю
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Товарищеский матч. Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над «Виборгом». Медина забил дебютный гол
2 февраля 2022, 18:40
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
9 сентября, 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
15 февраля 2022, 15:09
5
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
9 февраля 2022, 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
3 января 2022, 07:17
0
Перейра и Мамаев принесли «Краснодару» победу в Дании
3 августа 2017, 22:42
22
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Виборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
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Виборг
3 : 2
20.09.2024
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Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
3 : 2
20.09.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 8 тур
Вайле
0 : 5
15.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
01.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 1
18.08.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Люнгбю
0 : 0
22.09.2024
Орхус
Дания. Суперлига, 8 тур
Ольборг
2 : 1
13.09.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 7 тур
Люнгбю
1 : 0
30.08.2024
Вайле
Дания. Суперлига, 6 тур
Виборг
1 : 0
26.08.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 5 тур
Люнгбю
1 : 2
16.08.2024
Мидтьюлланд

Виборг - Люнгбю: обзор матча 26 августа 2024

Виборг
26.08.2024, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 6 тур
1 : 0
Матч завершен
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Люнгбю
57' Н. Бюрги
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виборг - Люнгбю
Матч завершен
Желтая карточка
Стипе Радич
90' +3
88'
Замена
Марсель Ремер ️️️️➡️️ Lauge Sandgrav
Замена
Ибраим Саид ️️️️➡️️ Исак Йенсен
88'
Замена
Thomas Jørgensen ️️️️➡️️ Якоб Вестер
78'
67'
Замена
Магнус Варминг ️️️️➡️️ Baptiste Rolland
ГОЛ! 1:0! Николас Бюрги
57'
28'
Пенальти не реализован Малик Абубакари
18'
Желтая карточка
Малик Абубакари
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
16
Оскар Хедвалль
ВР
4
Николас Бюрги
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
(К) ОП
18
Жан Мануэль Мбом
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
10
Исак Йенсен
ЛВ
7
Сержинью
ЛВ
14
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Люнгбю
31
Йонас Крамри
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
4
Baptiste Rolland
ЦЗ
23
Паскаль Грегор
ЦЗ
7
Вилли Кумадо
ПАЗ
24
Tobias Storm
ЦП
13
Каспер Винтер
(К) ЦП
17
Jonathan Amon
ЦФ
21
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
9
Малик Абубакари
ЦФ
14
Lauge Sandgrav
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
12
Thomas Jørgensen
ЦП
10
Джейми Якобс
ЦП
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
8
Ибраим Саид
ПВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
30
Марсель Ремер
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
11
Магнус Варминг
ЛВ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Хедвалль
4
Бюрги
55
Радич
24
Аньембе
13
Греннинг
18
Мбом
28
Вестергор
37
Вестер
7
Сержинью
10
Йенсен
14
Эмента
3-1-2-4
31
Крамри
3
Хамалайнен
4
23
Грегор
7
Кумадо
24
13
Винтер
14
9
Абубакари
21
Магнуссон
17
37
Вестер
12
12
37
Вестер
10
Йенсен
8
Саид
8
Саид
10
Йенсен
14
30
Ремер
30
Ремер
14
4
11
Варминг
11
Варминг
4
Остались в запасе
Виборг
Люнгбю
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
10
Джейми Якобс
ЦП
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
32
Jannich Storch
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
10
Джейми Якобс
ЦП
21
Софус Бергер
ЦП
17
Чарли Хорнеман
ПВ
11
Ренато Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
22
Peter Langhoff
ЦП
19
Густав Фрауло
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
33
Enock Otoo
ЦФ
27
Adam Vendelbo
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Виборг - Люнгбю
1
1
Всего ударов по воротам
14
22
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
40
60
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
336
511
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
5
13
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
11
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Viborg Stadion, Viborg
Дания. Суперлига
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Текущие
Будущие
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
- : -
29.09.2024
Виборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Ольборг
- : -
29.09.2024
Сендерийск
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
- : -
29.09.2024
Силькеборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
- : -
29.09.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
- : -
30.09.2024
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
- : -
04.10.2024
Ольборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
- : -
06.10.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Рандерс
- : -
06.10.2024
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
- : -
06.10.2024
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